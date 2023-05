Dotkliwa kara dla Kloppa. Tego się nie spodziewał. Pieniądze to nie wszystko

30 kwietnia odbył się mecz Liverpoolu z Tottenhamem (4:3), który przysporzył wiele emocji. "The Reds" błyskawicznie objęli prowadzenie, a po kwadransie gry prowadzili już różnicą trzech goli. Goście z Londynu zdołali wrócić do gry za sprawą trafień Harry'ego Kane'a oraz Heung-Min Sona. Wyrównującą bramkę zdobyli w 93 minucie, lecz kilka chwil później ostatecznie zwycięstwo gospodarzom dał Diogo Jota.

Boiskowe emocje udzieliły się również Jurgenowi Kloppowi. Szkoleniowiec Liverpoolu po spotkaniu skrytykował sędziego głównego Paula Tierneya. Niemiec powiedział, że ten arbiter "ma coś przeciwko Liverpoolowi". Za swoje słowa został ukarany.

Decyzją Angielskiej Federacji Piłkarskiej (FA) trener "The Reds" został ukarany karą finansową w wysokości 75 tysięcy funtów oraz dwoma meczami dyskwalifikacji, w tym jeden w zawieszeniu do końca przyszłego sezonu. Z tego powodu Kloppa zabraknie na ławce Liverpoolu w sobotnim spotkaniu przeciwko Aston Villi. To może być trudne starcie dla będącego w dobrej formie zespołu z Merseyside - wygrali siedem spotkań z rzędu - gdyż ekipa Unaia Emery'ego również znajduje się w niezłej dyspozycji. Obecnie zajmuje on ósme miejsce z szansami na europejskie puchary. Do szóstego Brighton traci tylko punkt.

Natomiast dobre ostatnie tygodnie w wykonaniu Liverpoolu pozwoliły im ponownie włączyć się w walkę o Ligę Mistrzów. Obecnie zespół prowadzony przez niemieckiego szkoleniowca zajmuje piątą lokatę. Ma cztery punkty straty do trzeciego Newcastle oraz jeden do czwartego Manchesteru United, lecz "Czerwone Diabły" rozegrały jedno spotkanie mniej. W europejskiej elicie w przyszłym sezonie zagrają cztery najlepsze drużyny.