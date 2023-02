Robert Lewandowski dostał od Hiszpanów nowy pseudonim

Robert Lewandowski prezentuje się w barwach FC Barcelony z bardzo dobrej strony. Kapitan reprezentacji Polski ma już na koncie 24 bramki, w tym 15 strzelonych na boiskach La Liga. To daje mu pewną pozycję lidera klasyfikacji strzelców ligi. Kolejni w tym zestawieniu są Karim Benzema (Real Madryt) i Joselu (Espanyol) z 11 golami.

Hiszpanie podsumowali osiągnięcia Lewandowskiego, nadali mu nowy pseudonim

Dziennikarze hiszpańskiej "Marki" postanowili przyjrzeć się dotychczasowym osiągnięciom Lewandowskiego. Polak nieco lepiej prezentuje się w meczach rozgrywanych na Camp Nou. Na własnym stadionie strzelił 8 z 15 bramek. Kolejni na liście zawodników, którzy trafiali na własnym stadionie, są Joselu, Borja Iglesias (Real Betis) i Oihan Sancet (Athletic Bilbao) z sześcioma trafieniami.

Dodatkowo Hiszpanie zwrócili uwagę na fakt, że napastnik sześć razy otwierał wynik meczu dla Barcelony. Dziennikarze w związku z tym postanowili nadać mu pseudonim "otwieracza", który obrazuje tę statystykę. Jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, najlepszy jest Karim Benzema. Napastnik Realu Madryt strzelił na stadionie rywali 8 bramek i wyprzedza Lewandowskiego o jedno trafienie.

Polak szansę na kolejne trafienie w barwach FC Barcelony będzie miał już w czwartek, 23 lutego. Katalończycy zmierzą się wtedy w rewanżowym meczu 1/16 Ligi Europy z Manchesterem United. Na Camp Nou padł remis 2:2, więc kwestia awansu do dalszej fazy pozostaje otwarta. Jeżeli Lewandowskiemu uda się strzelić bramkę na Old Trafford, będzie to jego pierwsze trafienie w tych rozgrywkach.

Świetna gra Lewandowskiego, ale też pozostałych zawodników Barcelony, przekłada się na prowadzenie w ligowej tabeli. Zawodnicy Xaviego mają na koncie 59 punktów i wyprzedzają najgroźniejszego rywala, Real Madryt, o osiem punktów. Podium uzupełnia Real Sociedad (43 pkt).