Lewandowski powiększa dorobek. Tak wygląda klasyfikacja strzelców La Liga

FC Barcelona kontynuuje zwycięską serię. Tym razem wygrała na własnym stadionie z Cadiz 2:0. Drużyna Xaviego Hernandeza ma osiem punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Jedną z bramek przeciwko drużynie Sergio Gonzaleza Soriano zdobył Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski zwiększa przewagę w klasyfikacji strzelców

Sergi Roberto podał piłkę do polskiego napastnika, a ten uderzył na bramkę Ledesmy i płaskim oraz mocnym strzałem powiększył przewagę Barcelony do dwóch goli. Kibice klubu z Katalonii znów mogli cieszyć się z goli polskiego napastnika na własnym stadionie. Czekali na to aż 119 dni. Oficjalny profil FC Barcelony skomentował to krótkim wpisem: "Lewangoalski".

Robert Lewandowski był blisko strzelenia drugiego gola, ale niestety minimalnie się pomylił i trafił w poprzeczkę. Napastnik dostał podanie głową od Gaviego. Uniknął spalonego i wyszedł sam na sam z bramkarzem. Starał się go przelobować z pierwszej piłki, ale tym razem zabrakło szczęścia.

Polak dzięki pokonaniu bramkarza Cadiz ma już na koncie 15 trafień w La Liga. Oznacza to, że nad dwójką goniących go napastników Karimem Benzemą (Real Madryt) oraz Joselu (Espanyol) ma cztery gole przewagi. Trzecie miejsce w zestawieniu, czyli po 9 bramek ma aż czwórka zawodników. Są to: Lago Aspas (Celta Vigo), Borja Iglesias (Real Betis), Vedat Muriqi (Mallorca), Alexander Sorloth (Real Sociedad).

Klasyfikacja strzelców La Liga po 22. kolejce:

15 goli - Robert Lewandowski (FC Barcelona)

11 goli - Karim Benzema (Real Madryt), Joseleu (Espanyol)

9 goli - Iago Aspas (Celta Vigo), Borja Iglesias (Real Betis), Vedat Muriqui (Mallorca), Alexander Sorloth (Real Sociedad)

8 goli - Ohian Sancet (Athletic Bilbao).

W spotkaniu z Cadizem Xavi Hernandez nie mógł skorzystać z Ronalda Araujo (zawieszenie za kartki), Ousmane Dembele oraz Pedriego (urazy). Szczególnie brak Pedriego sprawiał, że gra Barcelony w środku pola nie wyglądała zbyt okazale. Bardzo aktywny od początku meczu był Ferran Torres, który tworzył tercet atakujących z Robertem Lewandowskim i Ansu Fatim. To właśnie dzięki Torresowi Barcelona objęła prowadzenie w 41. minucie. Hiszpan minął trzech rywali w polu karnym, dośrodkował na głowę Lewandowskiego, którego strzał został wybity z linii bramkowej, ale Sergi Roberto skutecznie to dobił.

Druga połowa toczona była w wolniejszym tempie niż pierwsza. Kilka razy do głosu doszli jednak goście, ale świetnie spisywał się bramkarz FC Barcelony Marc-Andre Ter Stegen i wynik nie uległ zmianie.