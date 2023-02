"Hańba, upokorzenie, nokaut". Anglicy nie mają litości dla Liverpoolu

Kibice zgromadzeni na stadionie w Liverpoolu wierzyli, że ich piłkarzom uda się zrewanżować Realowi za ubiegłoroczny finał Ligi Mistrzów (0:1). Po upływie 14 minut byli w niebie. Genialny gol Darwina Nuneza oraz trafienie Mohameda Salaha wyprowadziły ich drużynę na dwubramkowe prowadzenie. ALe o tym, co wydarzyło się później, fani Liverpoolu najchętniej chcieliby zapomnieć. Dublety Viniciusa Juniora oraz Karima Benzemy, a do tego bramka Edera Militao odwróciły losy meczu i na rewanż wicemistrzowie Anglii polecą z nikłymi szansami na awans do ćwierćfinału rozgrywek. - Liverpool potrzebuje jedynie cudu. Koszmarny upadek klubu na Anfield - pisze "talkSPORT".

Angielskie media komentują spotkanie Liverpoolu z Realem Madryt. "To był nokaut"

"Daily Mail" jednoznacznie ocenił to spotkanie jako oszałamiające. Piłkarze Liverpoolu pozwolili rywalowi odrobić straty i dać wpakować sobie aż pięć bramek. - Real ich totalnie rozpracował. Ciężko będzie przetrawić jedną z największych porażek w ostatnim czasie. To było totalne lanie - skomentowali.

Z kolei "Sky Sports" zwróciło uwagę na wyjątkowy występ Viniciusa Juniora. Piłkarz był kluczową postacią w drużynie Carlo Ancelottiego. Zdobył dwie bramki i otrzymał po spotkaniu nagrodę dla piłkarza meczu. - Liverpool dobrze się bawił, dopóki Brazylijczyk nie zainterweniował. Zainspirował epicki powrót, wprawiając piłkarzy Juergena Kloppa w stan szoku - napisali.

Kilka zdań o meczu zdecydował się wypowiedzieć również były zawodnik Liverpoolu, a obecnie ekspert angielskiej telewizji Jamie Carragher. - Żenujące. Szukaliśmy dla nich wymówek przez cały sezon, ale w drugiej połowie to była hańba. Nie można przegrać połowy na tym poziomie 0:3. To był nokaut - powiedział.

Dziennikarze "Daily Mirror" w podobnym tonie ocenili występ angielskiego klubu - Upokorzenie - napisali. Wtorkowa porażka Liverpoolu była już szóstą w ostatnich siedmiu meczach przeciwko Realowi Madryt. - Nędzna passa przeciwko Realowi Madryt dalej trwa - skomentowali.

Brytyjski dziennik "The Sun" określił wtorkową porażką jako wstyd. Doszło bowiem do najwyższej porażki Liverpoolu w historii ich występów w międzynarodowych rozgrywkach na Anfield. - Noc historii i komedii zamieniła się w upokorzenie i horror - napisano.

Drugie spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt odbędzie się w środę, 15 marca w Madrycie. Piłkarze obu ekip powrócą teraz do rozgrywek krajowych. Zarówno Liverpool, jak i Real rozegrają do rewanżu cztery mecze.