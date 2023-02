Nowy klub odda hołd Messiemu?! Ten transfer jest naprawdę możliwy

W ostatnim czasie sporo mówi się o potencjalnym powrocie Leo Messiego do FC Barcelony. Mistrz świata z Kataru ma ważny kontrakt z PSG do 30 czerwca tego roku i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych dniach doszło do jego przedłużenia. Spekulacje dodatkowo podsyciło spotkanie prezesa FC Barcelony, Joana Laporty z ojcem piłkarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak ma wyglądać sztab Santosa w Polsce. PZPN ujawnia szczegóły

Ojciec Messiego spotkał się z Laportą. Jednym z tematów przyszłość napastnika

Jak poinformowali dziennikarze Catalunya Radio w audycji "Tot costa", do spotkania Jorge Messiego z Laportą miało dojść w czwartek, 16 lutego. W trakcie rozmów poruszony został temat ewentualnego powrotu argentyńskiego napastnika do katalońskiego klubu. Drugim tematem był hołd, jaki Barcelona planuje złożyć jednemu z najlepszych piłkarzy w historii. Trzecią kwestią było poprawienie stosunków rodziny piłkarza z władzami klubu. Wszystko przez wybryk Matiasa Messiego i mocne słowa pod adresem Laporty, od których napastnik szybko się odciął.

Dzień wcześniej, 15 lutego, Jorge Messi po raz kolejny rozmawiał z PSG na temat nowego kontraktu dla Leo, ale negocjacje te zakończyły się fiaskiem. Tym samym powrót do Barcelony, gdzie napastnik rozpoczął wielką karierę, stał się realny, choć słowa ojca zawodnika nie do końca to potwierdzają. - Nie sądzę, żeby wrócił do Barcelony. Warunki nie zostały spełnione - stwierdził przyłapany na lotnisku w Barcelonie.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kataloński klub jest jednym z trzech kierunków, które zawodnik może wybrać. Mówi się również, że Messi może się zdecydować na grę w Interze Miami lub w lidze argentyńskiej.

"Hańba, upokorzenie, nokaut". Anglicy nie mają litości dla Liverpoolu

Leo Messi związał się z PSG w sierpniu 2021 roku. Argentyńczyk do tej pory zagrał dla paryskiego klubu 61 meczów, w których zdobył 27 goli i zaliczył 29 asyst. Wcześniej napastnik przebijał się przez kolejne szczeble gry w Barcelonie, a w drużynie seniorów grał w latach 2005-2021. W tym czasie rozegrał w katalońskich barwach 778 spotkań, strzelając łącznie aż 672 bramki i notując 303 asysty.