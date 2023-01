Fiasko hitowego transferu Barcelony. "Jestem skupiony tylko na Atletico"

Yannick Carrasco pierwszy raz trafił do Atletico Madryt w 2015 roku z AS Monaco, ale odszedł z klubu w 2018 roku. Przez dwa lata pozostawał piłkarzem chińskiego Dalian Yifang. We wrześniu 2020 roku na stałe wrócił do Madrytu i kontynuuje karierę w zespole Diego Simeone. Niedawno media informowały o potencjalnej wymianie między FC Barceloną a Atletico, w ramach której Carrasco powędrowałby do Katalonii, a Memphis Depay do Madrytu. Agent Pini Zahavi przekonywał, że "spodobał mu się pomysł Barcelony", ale jego klient najwyraźniej nie ma zamiaru zmieniać klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo MŚ w piłce ręcznej. Bartłomiej Bis po awansie: Jeśli od początku nie będziemy na sto procent, to Hiszpanie nas rozjadą

Yannick Carrasco mówi "nie" FC Barcelonie. "Będziemy walczyć"

W tym sezonie Yannick Carrasco rozegrał 23 mecze w barwach Atletico Madryt i zdołał strzelić cztery gole i zaliczyć trzy asysty. Trener Diego Simeone stawia na zawodnika dosyć często i ma on pewną pozycję w klubie. Belg przekonuje, że nie ma zamiaru zmieniać klubu i jest skoncentrowany jedynie na kontynuowaniu kariery w Madrycie.

- W tej chwili myślę tylko o Atletico - stwierdził 29-latek, cytowany przez "Mundo Deportivo". Po odejściu z klubu Joao Felixa pozycja Carrasco w hierarchii składu może wzrosnąć, a on sam jest skupiony na dalszej części sezonu. - Pierwsza część sezonu nie była dobra, ale będziemy walczyć o Puchar Króla i mocne zakończenie ligi. Wszyscy zawodnicy muszą być na 100 procent zaangażowani we wspólną walkę o cele - podsumował piłkarz.

Tym samym zawodnik odciął się od plotek łączących go z FC Barceloną. Atletico odpadło z Ligi Mistrzów i prawdopodobnie ma już szans na wygranie mistrzostwa Hiszpanii. Zespół Diego Simeone zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli i do pierwszej Barcelony traci już 13 punktów. Jak przyznał piłkarz jedynym trofeum, o które może walczyć Atletico, jest Puchar Króla.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Yannick Carrasco łącznie rozegrał w barwach Atletico 242 mecze, w których zdobył 42 gole i zaliczył 41 asyst. Jego najbardziej pamiętnym momentem w madryckim klubie jest bramka strzelona Realowi Madryt w finale Ligi Mistrzów w 2016 roku. Kontrakt Belga z klubem wygasa w czerwcu 2024 roku.