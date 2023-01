Media: Sześciu piłkarzy na wylocie z Barcelony. Gwiazdor długo nie zabawi w klubie

Zeszłego lata FC Barcelona przeprowadziła wielką ofensywę transferową. Katalończycy sprowadzili wielu graczy z Robertem Lewandowskim na czele. Było to możliwe dzięki tzw. "dźwigniom" finansowym, dzięki którym klub zmagający się z potężnymi problemami ekonomicznymi był w stanie wydać miliony na transfery.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Potężny błąd VAR w LaLiga. Sędzia aż przeprosił. "Wielka pomyłka"

Barcelona chce pozbyć się kilku piłkarzy

Teraz Barcelona musi pozbyć się kilku piłkarzy, żeby zrównoważyć budżet. Według hiszpańskich mediów na wylocie jest kilku piłkarzy. Wśród nich są ci, którzy trafili do Barcelony zeszłego lata. Wśród nich jest m.in. Raphinha. Brazylijczyk trafił na Camp Nou za 58 milionów z Leeds United. Teraz może odejść, żeby ratować finanse klubu, ale również dlatego, że nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Zainteresowany nim ma być Arsenal, ale Barcelona podyktowała dość zaporową cenę – 100 milionów euro.

Na wylocie ma być też Franck Kessie, który również trafił do Barcelony latem. Według doniesień medialnych Iworyjczykiem zainteresowany miałby być Inter, a w drugą stronę powędrować miałby Marcelo Brozović. Przyszłości w Barcelonie zdaje się też nie mieć Hector Bellerin.

Od dłuższego czasu mówi się też o sytuacji Memphisa Depaya. Barcelona chciała się pozbyć Holendra już latem zeszłego roku. I wydawało się, że to się jej powiedzie, bo Depay miał być blisko Juventusu. Transfer jednak nie doszedł do skutku (do Juve trafił za to Arkadiusz Milik). Teraz, według hiszpańskich dziennikarzy, Barcelona może oddać Depaya do Atletico Madryt, a do Barcy w zamian trafi Yannick Carrasco.

Oto nowy rywal Lewandowskiego o koronę króla strzelców. Strzela na zawołanie

Oprócz wyżej wymienionych piłkarzy dziennikarze wskazują jeszcze dwóch zawodników, którzy mogą wkrótce pożegnać się z Barceloną. To Eric Garcia i Ferran Torres. Zwłaszcza ten drugi nie prezentuje ostatnio najwyższej formy. Nie przekonał do siebie Xaviego w meczu Pucharu Króla z CF Intercity, a w spotkaniu z Atletico Madryt dostał czerwoną kartkę i został zawieszony.

FC Barcelona jest liderem LaLiga. Zespół Xaviego ma trzy punkty więcej od drugiego Realu Madryt. W następnej, 18. kolejce FC Barcelona zmierzy się z Getafe.