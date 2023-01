Media: Hitowa wymiana w Hiszpanii na linii Barcelona - Atletico

Memphis Depay nie może liczyć na regularną grę w barwach Barcelony w tym sezonie. Holenderski napastnik zagrał tylko cztery mecze i strzelił w nich jednego gola. Depay ma ważny kontrakt do końca sezonu, ale może opuścić klub jeszcze w styczniu. Do tej pory w gronie zainteresowanych wymieniano m.in. Manchester United, Romę czy Newcastle United. Niewykluczone, że Depay odejdzie z Barcelony, ale pozostanie w lidze hiszpańskiej.

Wielki deal w lidze hiszpańskiej coraz bliżej. Barcelona i Atletico Madryt wymienią się piłkarzami

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że Memphis Depay może dołączyć do Atletico Madryt, gdzie zastąpi Joao Felixa. Holenderski napastnik nie jest zadowolony z liczby występów w FC Barcelonie, gdzie pełni rolę zmiennika Roberta Lewandowskiego. Początkowo Xavi nie był skłonny do odejścia Depaya, ale może się na to zgodzić, jeśli klub sprowadzi jego następcę. "AS" pisze, że Barcelona i Atletico Madryt zamienią się piłkarzami, a dzięki wymianie nowym piłkarzem Barcelony zostanie Yannick Carrasco.

Początkowo wydawało się, że Barcelona zastąpi Memphisa Depaya Pierre-Emerickiem Aubameyangiem, który występował w Barcelonie w drugiej części sezonu 21/22. Ostatecznie to się nie uda, ponieważ zasady ligi hiszpańskiej uniemożliwiają mu taki transfer, a FIFA nie pozwala reprezentować trzech klubów w jednym sezonie. "Piłkarz może być zarejestrowany w jednej drużynie, bez możliwości zwolnienia i zarejestrowania przez nią w trakcie tego samego sezonu, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub wprowadzenia nowych przepisów" - czytamy w regulaminie.

Yannick Carrasco występował w Atletico Madryt w latach 2015-2018, a potem odszedł do chińskiego Dalian Yifang. Belg wrócił do Atletico na stałe we wrześniu 2020 roku i przyczynił się do wygrania mistrzostwa Hiszpanii w sezonie 20/21. Statystyki Carrasco z tego sezonu to cztery gole i dwie asysty w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt z Atletico Madryt jest ważny do końca czerwca 2024 roku.