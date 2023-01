Zahavi chce załatwić Lewandowskiemu kolegę do ataku. "Plan polega na wymianie"

Yannick Carrasco w 2021 roku był czołową postacią Atletcio Madryt, które sięgnęło wówczas po mistrzostwo Hiszpanii. Teraz Diego Simeone rzadziej korzysta z usług Belga, a ten z kolei nie daje zespołowi tak dużo, jak wcześniej. Media informowały też, że Carrasco miał się obrazić na Atletico, bo włodarze klubu po mistrzostwie Hiszpanii zaproponowali mu 25 procent podwyżki. A to, zdaniem piłkarza, było za mało. Jego kontrakt wygasa w 2024 roku, więc Atletico ma ostatnią szansę, żeby cokolwiek zarobić na piłkarzu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto selekcjonerem reprezentacji? "Chcemy się połechtać, że rozmawiamy z Gerardem"

Memphis Depay dogadał się z nowym klubem. Barcelona wyceniła piłkarza

Zahavi potwierdza plotki ws. Carrasco. "Rozmawiamy"

Carrasco chce odejść i według mediów wiele wskazuje na to, że trafi do FC Barcelony. Dziennikarze twierdzą, że oba kluby mają się wymienić piłkarzami. Za Belga do Madrytu ma trafić Memphis Depay. Holenderski napastnik nie jest zadowolony z liczby występów w FC Barcelonie, gdzie pełni rolę zmiennika Roberta Lewandowskiego.

Medialne doniesienia w rozmowie z belgijskim "Nieuwsblad" potwierdził agent Carrasco, Pini Zahavi. - Rozmawiamy. Plan polega na wymianie Yannicka na Depaya. Nie ma jeszcze konkretów, nie wiem, czy to zadziała, ale negocjacje trwają. Yannickowi podoba się ten pomysł. Jest dobrym graczem – powiedział. Carrasco jest ponoć entuzjastycznie nastawiony do zmiany barw.

Yannick Carrasco jest piłkarzem Atletico od 2015 roku, ale w latach 2018-2020 był wypożyczony do ligi chińskiej. Od września 2020 roku nieprzerwanie jest zawodnikiem Atletico, z którym wygrał mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Europy. Dla madryckiego klubu rozegrał łącznie 241 meczów, w których strzelił 41 goli i zaliczył tyle samo asyst.

Media: Sześciu piłkarzy na wylocie z Barcelony. Gwiazdor długo nie zabawi w klubie

W tym sezonie Belg zagrał 22 razy, strzelając cztery gole i notując dwie asysty. Po rozegraniu 15 meczów Atletico Madryt zajmuje piąte miejsce w LaLiga. W Lidze Mistrzów odpadło po fazie grupowej i nie zagra nawet w Lidze Europy.