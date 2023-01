Kibice Barcelony chcieli anulowania gola Benzemy. Nic z tego. Ustrzelił rekord [WIDEO]

Real Madryt raczej nie przegrywa w finałach. Od 2014 r. wygrał aż 16 z 17: pięć razy w Lidze Mistrzów, cztery razy w Klubowych Mistrzostwach Świata, raz w Pucharze Króla i pozostałe sześć w Superpucharach - Europy i krajowym - pisze dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak. Tym razem było inaczej. Barcelona od początku przeważała, co przełożyło się na korzystny wynik. Gavi, Robert Lewandowski i Pedri strzelili w tym meczu po jednym golu i dali klubowi pierwsze od dwóch lat trofeum.

Benzema strzelił, ale Real przegrał. Wyjątkowy gol w Superpucharze Hiszpanii

Karim Benzema wyprowadził Real w opasce kapitana i to na niego liczyli kibice. Od kilku lat jest on najskuteczniejszym piłkarzem i liderem zespołu Carlo Ancelottiego. Benzema trafił do siatki także w finale Superpucharu Hiszpanii, ale było już za późno, by odwrócić przebieg spotkania.

Benzema musiał też czekać do ostatnich minut klasyku z Barceloną, by pokonać Marc-Andre ter Stegena. Dokonał tego już w doliczonym czasie gry, po dobitce. Pierwsze uderzenie obronił niemiecki bramkarz, ale piłka wpadła wprost pod nogę Francuza, a ten bez zastanowienia płaskim podbiciem oddał drugi strzał.

Był to gol numer 400 w karierze klubowej Benzemy we wszystkich rozgrywkach. Serwis OptaJean wylicza, że 334 strzelił dla Realu, a 66 w czasach gry w Olympique Lyon. Benzema stał się tym samym pierwszym Francuzem w historii, który osiągnął tak wysoki wynik.

Niektórzy kibice Barcelony domagali się, by trafienie Benzemy zostało cofnięte, bo Nacho w momencie uderzenia znajdował się na pozycji spalonej. Zdjęcia zrobione z perspektywy kamery bocznej wskazują, że zasłaniał też Ter Stegenowi pole widzenia, co kwalifikuje się na spalonego. Jednak gdy spojrzymy na tę sytuację zza bramki, okazuje się, że Nacho nie brał udziału w akcji. Wszystkie trafienia finału Superpucharu Hiszpanii znajdziecie poniżej:

Real Madryt przygotowuje się już do kolejnego meczu. 19 stycznia zmierzy się z Villarrealem w 1/8 finału Pucharu Króla. Ostatnie spotkanie obu ekip zakończyło się porażką zespołu Carlo Ancelottiego (1:2). Tego samego dnia w ramach krajowego pucharu mecz rozegra też Barcelona, której rywalem będzie AD Ceuta FC. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:00.