Show syna piłkarza w szatni Al-Nassr. Ronaldo wybuchł śmiechem [WIDEO]

Cristiano Ronaldo zapewne chętnie dalej strzelałby gole w Lidze Mistrzów, ale po tym, jak rozstał się z Manchesterem United, nie znalazł się żaden poważny europejski klub, który udźwignąłby pensje Portugalczyka. Cristiano skusił się więc na ofertę Saudyjczyków. I trudno się dziwić, skoro ma zarabiać 200 milionów euro rocznie, co uczyni go zdecydowanie najlepiej opłacanym piłkarzem globu.

Kiedy debiut Cristiano?

Pierwszym meczem Cristiano Ronaldo po przenosinach do Arabii Saudyjskiej będzie starcie z Paris Saint-Germain 19 stycznia. Spotkanie zostanie rozegrane w ramach Riyadh Season Cup, a przeciwko paryżanom zagra drużyna złożona z piłkarzy Al-Nassr i Al-Hilah.

Napastnik, który w lutym skończy 38. lat, w nowych barwach prawdopodobnie zadebiutuje 22 stycznia, w domowym meczu z Effitaq. Rywale Al-Nassr zajmują ósme miejsce w ligowej tabeli i w 12 meczach zdobyli 16 punktów. Z kolei drużyna Ronaldo jest pierwsza i po 12 meczach ma na koncie 29 punktów. Ponadto zdobyła aż 27 goli, tracąc tylko sześć.

A skoro Ronaldo nie kopnął jeszcze piłki w nowych barwach, to media relacjonują wszystko inne, co związane z piłkarzem. Kilka dni temu świat obiegł filmik, na którym widać wizerunek piłkarza na Burj Khalifa, najwyższym budynku świata, o wysokości 828 metrów.

Na fasadzie słynnego budynku wyświetlono specjalną prezentację. Mogliśmy zobaczyć na niej Cristiano Ronaldo w klubowych barwach Al-Nassr. A teraz popularność zdobywa filmik, na którym syn Andersona Taliski, zawodnika Al-Nassr, imituje w szatni zachowanie Ronaldo po zdobyciu bramki. Na nagraniu widać, jak po wszystkim Portugalczyk wybuchł śmiechem.

Cristiano a reprezentacja. Czy to koniec?

Ronaldo rozegrał w kadrze aż 196 meczów, zdobył 118 bramek i cieszył się z mistrzostwa Europy w 2016 roku. Problem w tym, że ma już 37 lat, właśnie trafił do ligi saudyjskiej, a w dodatku w Katarze był cieniem samego siebie. Zdobył bramkę z karnego w pierwszym meczu, a następnie głównie zawodził, nawet stracił miejsce w składzie. Co będzie z Ronaldo w drużynie Roberto Martineza?

- Nie jestem trenerem, który podejmuje decyzje z gabinetu. Kluczowe jest to, co widzę na boisku. Muszę dotrzeć do wszystkich zawodników i nawiązać z nimi kontrakt. 26 piłkarzy, którzy byli w Katarze, są moim punktem wyjścia, a Cristiano jest na tej liście. Ronaldo gra w kadrze od 19 lat, więc zasługuje na szacunek. Musimy razem usiąść i porozmawiać. Od jutra zaczynam ciężką pracę i będę poznawać wszystkich graczy, a jednym z nich jest Cristiano Ronaldo. Przed nikim nie zamykam drzwi do kadry - kilka dni temu stwierdził Martinez.