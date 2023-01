Lewandowski będzie miał konkurenta? Barcelona chce gwiazdę Serie A

Choć Robert Lewandowski jest uważany za jednego z najlepszych piłkarzy świata i miał bardzo dobre wejście do FC Barcelony, ostatnie tygodnie nie są dla niego aż tak udane. Spory wpływ ma na to czerwona kartka, którą Lewandowski obejrzał w meczu z Osasuną Pampeluna. To sprawia, że Polak jeszcze przez dwa spotkania musi pauzować, a w pierwszym składzie nie bardzo ma go kto zastąpić, co jest problemem dla Xaviego. Niebawem ma się to zmienić.

Dusan Vlahović może trafić do FC Barcelony. To byłby hit

Według informacji Enrica Canyellasa, FC Barcelona rozgląda się za nowym napastnikiem. Jednym z potencjalnych kandydatów do transferu do lidera LaLiga jest Dusan Vlahović, napastnik Juventusu. "Serb nie czuje się dobrze we Włoszech i podoba mu się pomysł transferu do Barcelony" - poinformował Canyellas.

"Mateu Alemany już próbował negocjować z zawodnikiem i spróbuje zrobić to ponownie, jeśli pojawi się choćby najmniejsza szansa. Juventus chce Memphisa Depaya i Jordiego Albę" - czytamy na Twitterze.

Serbski napastnik jest wart obecnie około 80 milionów euro, co może być problemem dla Katalończyków. W związku z tym prędzej w grę wchodziłaby wymiana piłkarzy np. w zamian za wspomnianego Depaya bądź Albę.

Gdyby transfer doszedł do skutku, Robert Lewandowski miałby ciekawego przeciwnika na swojej pozycji. Serb w tym sezonie w 36 meczach zdobył 16 bramek i jest podstawowym zawodnikiem w składzie Juventusu. W Turynie o wyjściowy skład rywalizuje z Arkadiuszem Milikiem. Transfer do Barcelony nieco ułatwiłby życie polskiemu napastnikowi.

