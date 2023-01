Chelsea zgłasza się po Matty'ego Casha. Wielki transfer możliwy już w styczniu

Chelsea nie ma za sobą dobrego czasu. Po powrocie do gry po mistrzostwach świata, wygrała tylko jeden mecz, pokonując 2:0 Bournemouth. Od tamtej pory londyńczycy tylko zremisowali z Nottingham Forest (1:1) i dwukrotnie przegrali z Manchesterem City 0:1 w lidze i 0:4 w Pucharze Anglii.

Matty Cash na celowniku Chelsea

Z tego powodu coraz więcej mówi się o wzmocnieniach angielskiego klubu. Właściciel zespołu Todd Boehly ma zamiar wydać naprawdę duże pieniądze. Jednym ze sprowadzonych graczy może być Matty Cash. Reprezentant Polski miałby wzmocnić rywalizację na prawej obronie Chelsea, gdzie poza Reecem Jamesem jedyną alternatywą jest doświadczony Cezar Azpiliqueta. Polak wyceniany jest przez portal transfermarkt.de na 22 mln euro. O wszystkim informuje portal "Si and Dan talk Chelsea", gdzie pracuje dziennikarz Simon Philips, który ma dobre rozeznanie, jeśli chodzi o transfery w Premier League.

Polak miałby być kolejnym z graczy sprowadzonych do ekipy Grahama Pottera tej zimy. Do klubu trafił już Benoit Badiashile. 21-letni stoper AS Monaco podpisał 6,5-letni kontrakt wiążący go z londyńską ekipą. Według doniesień mediów kwota transferu wyniosła 38 milionów euro.

Ponadto w poniedziałek gruchnęła wiadomość, że Joao Felix jest o krok od wypożyczenia do Chelsea. Portal "The Athletic" poinformował, że kluby porozumiały się w kwestii kwoty odstępnego, która ma wynieść 11 mln euro. To sporo mniej w porównaniu do tego, ile Atletico miało pierwotnie oczekiwać, jednak przejście Portugalczyka do Anglii wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

Po 17. kolejkach Premier League Chelsea zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli z 25 punktami na koncie. Do czołowej czwórki drużyna Pottera traci aż 10 punktów. Taką samą przewagę ma nad strefą spadkową. Transfery mają pomóc drużynie nie tylko w lidze angielskiej, ale też w Lidze Mistrzów, gdzie w 1/8 finału Chelsea zagra z Borussią Dortmund.

Matty Cash w tym sezonie rozegrał 17. spotkań w barwach Aston Villi. Przed mundialem był podstawowym obrońcą i wychodził w pierwszym składzie, z wyjątkiem września, kiedy mierzył się z kontuzją rozerwania ścięgna. Ostatnio trener Unai Emery postawił na tej pozycji w kilku meczach na Ashleya Younga, który jest głównym rywalem Casha o miejsce w składzie. Po sensacyjnym odpadnięciu z Pucharu Anglii, gracze Aston Villa wrócą do gry w Premier League w piątek 13 stycznia. O 21:00 zmierzą się z Leeds.