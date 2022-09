Media: Piłkarz Realu Madryt może trafić do Barcelony

Przyszłość Marco Asensio w Realu Madryt wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania. Mistrzowie Hiszpanii rozważali jego sprzedaż w poprzednim oknie transferowym, ale ostatecznie nikt nie wyraził zainteresowania piłkarzem. Co więcej, Carlo Ancelotti zapewnił 26-letniego napastnika, że jeśli ten zdecyduje się pozostać w drużynie, to będzie mógł liczyć na regularną grę. Ale na ten moment Asensio wystąpił tylko w czterech spotkaniach - dwóch w La Liga i dwóch w Lidze Mistrzów. Zdobył jedną bramkę, ale na murawie spędził zaledwie 47 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wrócił do domu. Reakcja kibiców podzielona

Lewandowski odebrał mu numer i wygryzł ze składu. Teraz zdradza, dlaczego został

Wydaje się, że Hiszpan w Realu wielkiej przyszłości nie ma. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku, więc napastnik mógłby latem zmienić klub na zasadzie wolnego transferu. I takim rozwiązaniem zainteresowana miałaby być FC Barcelona. Według mediów Katalończycy szukają uniwersalnego zawodnika. Dodatkowo Asensio zdobył już odpowiednie doświadczenie na boiskach La Ligi, co jest jego dodatkowym atutem.

Marco Asensio w Barcelonie? "Żyjemy w świecie plotek"

Jeśli transfer dojdzie do skutku, to z pewnością wywoła ogromne kontrowersje. Oliwy do ognia może dodać ostatnia wypowiedź Asensio. Piłkarz zapytany o grę w Barcelonie nie odrzucił takiej opcji. – Barcelona? Nawet o tym nie myślałem ani nie rozważałem. Nie mogę teraz odpowiedzieć – stwierdził zawodnik w rozmowie z COPE. – Żyjemy w świecie z wieloma plotkami. To normalne, że w mediach pojawiają się nazwy klubów. Wkrótce będzie tego więcej. Ja nie mogę tego kontrolować – dodał Asensio. Stwierdził też, że na ten moment skupia się na grze w reprezentacji i w swoim aktualnym klubie.

Barcelona wybrała kolejny cel transferowy. Szykuje się duże wzmocnienie

Asensio to wychowanek RCD Mallorca, który trafił do Realu w 2015 roku. Jednak od razu został wypożyczony do Espanyolu. Wrócił latem 2016 roku i na dzień dobry zdobył cudowną bramkę w Superpucharze Europy, w którym Real ograł Sevillę 3:2. Przez siedem lat Hiszpan zdobył z madryckim klubem trzy tytuły Ligi Mistrzów, tyle samo mistrzostw kraju, Superpucharów Europy, Superpucharów Hiszpanii oraz Klubowych Mistrzostw Świata. W barwach Realu rozegrał 239 meczów, w których zdobył 50 goli i 24 asysty.