Legenda Barcelony na wylocie. Dwóch następców. Jeden bardziej zaskakuje od drugiego

Sergio Busquets jest filarem środka pola FC Barcelony już od 14 lat. Do pierwszej drużyny Barcy 35-latek wszedł jeszcze w pierwszym sezonie pracy Pepa Guardioli i wygrał z nią wszystko, co było możliwe, w tym trzy Ligi Mistrzów i osiem mistrzostw Hiszpanii. Z kolei z reprezentacją Hiszpanii był zarówno mistrzem świata, jak i mistrzem Europy.

"Marca": Sergio Busquets jedną nogą poza Barceloną. Dwóch kandydatów na zastępcę

Wszystko jednak wskazuje, że sezon 22/23 jest ostatnim dla Sergio Busquetsa w barwach Barcelony. Doświadczony Hiszpan nie planuje przedłużać obowiązującego do czerwca przyszłego roku kontraktu z klubem. Jak informuje "Marca", Busquets jest już jedną nogą poza klubem i musiałoby się wydarzyć coś niezwykłego, aby został na Camp Nou na dłużej. W planach reprezentanta Hiszpanii jest transfer do MLS, najpewniej do klubu Davida Beckhama - Interu Miami.

Zdaniem dziennikarzy, FC Barcelona ma już przygotowane dwa nazwiska potencjalnego następcy Busquetsa. Oba dla kibiców mogą być zaskakujące. Pierwszym kandydatem jest pomocnik Realu Sociedad Martin Zubimendi, z kolei drugim Portugalczyk Ruben Neves z Wolverhampton Wanderers. Za obu jednak Barca musiałaby solidnie zapłacić - Transfermarkt wycenia jednego i drugiego na 40 milionów euro, choć nie wyklucza się, że w przypadku Rubena Nevesa Barcelonie mogą pomóc bardzo dobre relacje z Jorgem Mendesem, posiadającym spore wpływy w klubie z Molineux.

FC Barcelona już w tym sezonie nie ma naturalnego zmiennika dla Busquetsa. W razie nieobecności Hiszpana trener Xavi Hernandez wystawia na tej pozycji Frenkiego De Jonga, który z czasem może na stałe zająć miejsce bardziej doświadczonego kolegi, szczególnie gdy ten odejdzie z klubu.

Być może też Barca ostatecznie nie będzie musiała przeprowadzać żadnego transferu na pozycję defensywnego pomocnika. W stolicy Katalonii bacznie obserwują, jak na wypożyczeniu w Valencii będzie się spisywał Nico Gonzalez. W przypadku, gdyby ten 20-letni piłkarz wyróżniał się w zespole "Nietoperzy", problem Barcelony z następcą Sergio Busquetsa rozwiązałby się sam i bez dodatkowych kosztów.