Barcelona wybrała kolejny cel transferowy. Szykuje się duże wzmocnienie

Vanderson, zawodnik AS Monaco, ma być wybrańcem FC Barcelony na pozycję prawego obrońcy. Takie są ustalenia dziennika "Sport". Katalończycy już od jakiegoś czasu szukają optymalnego piłkarza do pokrycia tej strefy w defensywie i wszystko wskazuje na to, że "Duma Katalonii" ruszy latem po wychowanka Gremio.

