Rozmowy z Pique zerwane. Problem Barcelony. A miało być tak pięknie

Temat rejestracji nowych piłkarzy do rozgrywek Primera Division pojawiał się w hiszpańskiej prasie od kilku tygodni. Wszystko jest związane z tym, że władze ligi narzucają dosyć rygorystyczne wymogi Finansowego Fair Play, przez co sporo klubów ma problemy z rejestracją piłkarzy. Barcelona musiała aktywować aż cztery dźwignie finansowe, żeby działać na rynku transferowym i rejestrować nowych piłkarzy. Wicemistrzowie Hiszpanii dopięli temat rejestracji nowych zawodników na mniej niż 24 godziny przed pierwszym meczem w LaLiga.

Barcelona rejestruje nowych graczy. Został już tylko jeden

FC Barcelona dokonała rejestracji piłkarzy do rozgrywek ligi hiszpańskiej w piątkowy wieczór. Klub z Katalonii zarejestrował do rozgrywek Roberta Lewandowskiego, Francka Kessie, Andreasa Christensena, Raphinhę (nowe transfery), Ousmane Dembele czy Sergi Roberto (przedłużone kontrakty). Jedynym nieobecnym w kadrze spośród nowych piłkarzy jest Jules Kounde. Francuski obrońca musi poczekać, aż Barcelona zwolni miejsce w limicie płac.

Kandydatami do odejścia z Barcelony są Martin Brathwaite, Samuel Umtiti, Memphis Depay, Frenkie de Jong czy Sergino Dest. Co ciekawe, Gavi jest zarejestrowany w drużynie rezerw Barcelony (a nie w pierwszym zespole), ale zostanie wpisany na listę, jak zagra pierwszy mecz dla Barcelony w nowym sezonie Primera Division. Poza Julesem Kounde Barcelona nie zarejestrowała jeszcze rezerwowego bramkarza, czyli Inakiego Penę.

Problemy ws. niższej pensji Gerarda Pique. "Rozmowy zawieszone"

Hiszpański portal "Relevo" informuje, że Barcelona ma problemy związane z potencjalnie niższą pensją dla Gerarda Pique. Ten ruch miał być kluczowy dla rejestracji Kounde. Na ten moment negocjacje są zawieszone i nie wiadomo, kiedy klub je wznowi i jaki ma pomysł, by doprowadzić do obniżenia zarobków u hiszpańskiego obrońcy. "Negocjacje są zawieszone" - czytamy. Jeszcze nie tak dawno dziennikarze dziennika "AS" informowali, że Gerard Pique mógłby grać w Barcelonie za darmo, ale na takie rozwiązanie nie zgodzili się działacze.

Pierwszy mecz Barcelony w nowym sezonie ligi hiszpańskiej zostanie rozegrany w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00, a rywalem drużyny Xaviego Hernandeza będzie Rayo Vallecano.