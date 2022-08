Media typują skład Barcelony na debiut Lewandowskiego. "Niech zacznie się show"

Barcelona rozpocznie nowy sezon ligi hiszpańskiej od starcia z Rayo Vallecano na Spotify Camp Nou. Klub zdołał zarejestrować niemal wszystkich nowych zawodników, poza Julesem Kounde, który wciąż nie jest w pełni gotowy do gry. To oznacza, że Robert Lewandowski będzie do dyspozycji Xaviego Hernandeza od samego początku sezonu Primera Division. Jaki skład Barcelony na pierwszą kolejkę sezonu typują sportowe media w Hiszpanii?

Hiszpanie typują podstawowy skład Barcelony na mecz z Rayo Vallecano. Lewandowski w tercecie z Raphinhą i Dembele

"Niech rozpocznie się show. Na boisku sytuacja jest sielankowa i Xavi ma taki skład, jaki chciał. Rozpoczyna się emocjonujący spektakl" - pisze kataloński "Sport", odliczając ostatnie godziny do rozpoczęcia meczu. Wszystkie media w Hiszpanii są pewne, co do ofensywnego tercetu Barcelony na spotkanie z Rayo Vallecano - Robert Lewandowski wystąpi w podstawowym składzie, a polskiemu napastnikowi będą towarzyszyć Ousmane Dembele oraz Raphinha.

"W centrum uwagi znajdzie się Robert Lewandowski, nowy killer Barcelony. Camp Nou chce oklaskiwać jego spektakularną współpracę z Pedrim" - dodaje "Sport". "Barcelona przystępuje do sezonu nie jako faworyt, ale jako silny kandydat do mistrzostwa. Oczy kibiców na Camp Nou wędrują na wielu zawodników, ale największa uwaga skupi się na Robercie Lewandowskim, który ma przywrócić Barcelonę na salony" - pisze dziennik "AS".

W środku pomocy, zdaniem hiszpańskich dziennikarzy, pojawią się Gavi, Sergio Busquets oraz Pedri. Największe wątpliwości pojawiają się przy linii defensywy Barcelony. "Mundo Deportivo" uważa, że na bokach obrony zagrają Sergi Roberto i Jordi Alba, a w środku obrony będzie duet Ronald Araujo - Eric Garcia. Z kolei "Sport" i "AS" zgodnie uważają, że bocznymi obrońcami Barcelony będą Araujo i Alba, a w środku defensywy zagra Garcia z Andreasem Christensenem.

Przewidywany skład Barcelony według "Sportu" i "AS-a":

Marc-Andre ter Stegen; Ronald Araujo, Eric García, Andreas Christensen, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha.

Przewidywany skład Barcelony według "Mundo Deportivo":

Marc-Andre ter Stegen; Sergi Roberto, Ronald Araujo, Eric García, Jordi Alba; Gavi, Sergio Busquets, Pedri; Ousmane Dembele, Robert Lewandowski, Raphinha.