Chryja po meczu Barcelony. Laporta stracił nerwy. "Ty sku*******"

Czarna seria FC Barcelony trwa. Po wstydliwej porażce z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów i "spadku" do Ligi Europy, w 17. kolejce ligi hiszpańskiej, podopieczni Xaviego Hernandeza zaledwie zremisowali 2:2 z Osasuną, choć do 86. minuty prowadzili 2:1.

Po meczu doszło do awantury na parkingu. Prezydent Barcelony Joan Laporta został zaczepiony przez jednego z kibiców, który wykrzyczał w jego kierunku "złodziej, więcej niż złodziej". Laporta nie wytrzymał tej zniewagi i natychmiast zwyzywał kibica: "Ty sku*******"

Fatalne tygodnie dla FC Barcelony

Ostatnie tygodnie nie są dla FC Barcelony zbyt udane. Szczególnie dotkliwy dla kibiców był występ w Lidze Mistrzów. Porażka 0:3 z Bayernem Monachium w ostatniej kolejce fazy grupowej przypieczętowała odpadnięcie z LM i "spadek" do rozgrywek Ligi Europy, gdzie w 1/16 finału zagra z Napoli.

Szansę na poprawę nastrojów Barcelona miała w niedzielne popołudnie, kiedy to grała na wyjeździe z Osasuną. Trener Xavi nie miał możliwości skorzystania z wielu piłkarzy, których wykluczyły kontuzje i musiał postawić na młodych piłkarzy.

W 12. minucie Katalończycy wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Nico, jednak radość trwała raptem 120 sekund - już w 14. minucie do wyrównania doprowadził David Garcia. Cztery minuty po rozpoczęciu drugiej połowy gola na 2:1 dla Barcy strzelił inny z młodych talentów, Abde Ezzalzouli.

Gdy wydawało się, że Barca dowiezie zwycięstwo do samego końca, w 86. minucie pod bramką gości doszło do sporego zamieszania. Najprzytomniej zachował się Chimy Avila, który silnym strzałem pokonał ter Stegena i wyrównał.

Coraz większa strata do Realu Madryt

Kolejna strata punktów nie pomogła Barcelonie w jej sytuacji w tabeli. Na razie Barcelona jest na 8. miejscu z 24 punktami na koncie. Do lidera, Realu Madryt, traci aż 18 punktów. Do szóstego miejsca (które gwarantuje grę w europejskich pucharach - Liga Konferencji) Barcelonie brakuje 3 punktów, a do miejsca, które może dać Ligę Mistrzów - 5 punktów.

