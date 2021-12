"Lewandowski prosi agenta o transfer". Hiszpanie odpalają bombę!

Marco Ruiz, dziennikarz "ASa", rozpoczyna swój artykuł od tematu gali Złotej Piłki. Zauważa, że to Robert Lewandowski w oczach wielu ekspertów powinien się cieszyć z nagrody, a nie Leo Messi. Czytamy też, że Polak miał powiedzieć swojemu agentowi, by rozglądał się za nowym klubem dla napastnika. Pini Zahavi dostał instrukcję, że to oferta z Realu Madryt ma być traktowana priorytetowo.

Dlaczego? Między innymi z powodu przegranej z Messim. "Real Madryt nie oferuje tylko tytułów. Sprawia, że jesteś widoczny na całym świecie. To jeden z głównych powodów, które sprawiają, że Polak chce nosić białą koszulkę Realu" - pisze Marco Ruiz.

Umowa Lewandowskiego z Bayernem Monachium wygasa w lipcu 2023 roku, dlatego nadchodzące lato będzie ostatnią szansą dla mistrzów Niemiec, by jeszcze dobrze zarobili na Polaku. Lewandowski po ukończeniu bieżącego sezonu będzie miał 33 lata. Dla Hiszpanów to jednak nie problem.

"On może grać na najwyższym poziomie jeszcze przez kilka sezonów. Jego żona Anna, to jedna z najbardziej utytułowanych dietetyczek w Polsce" - czytamy. "As" dodaje, że już latem 2013 roku Lewandowski był bliski przenosin do Realu, ale Polak ostatecznie trafił do Bayernu, w którym strzelił 319 goli i zanotował 67 asyst w 349 występach.

"As" zaznacza, że oprócz Lewandowskiego na szczycie listy życzeń Królewskich znajduje się także Erling Haaland, norweski snajper Borussii Dortmund.

Wcześniej Lewandowski grał w BVB, Lechu Poznań oraz Zniczu Pruszków. Na swoim koncie ma też 128 spotkań w reprezentacji Polski, w której zdobył 74 bramki.