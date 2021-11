Ancelotti zachwycony piłkarzem. "Będzie grał bez względu na to, kto przyjdzie"

Paris Saint-Germain zostało niespełna sześć tygodni, aby porozumieć się z Kylianem Mbappe w sprawie nowego kontraktu i zabezpieczyć się przed odejściem Francuza za darmo. Jeżeli klub tego nie zrobi, to po utalentowanego napastnika od 1 stycznia będą mogły zgłosić się nowe kluby. Okazję z pewnością wykorzysta Real Madryt, który już tego lata miał zaoferować PSG kwotę 180 mln euro!

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

Carlo Ancelotti nie ma miejsca dla Mbappe? "Jestem zachwycony oceną składu"

W ostatnich tygodniach ofensywa Realu Madryt sprawuje się jednak bardzo dobrze, co oczywiście nie wyklucza ewentualnego transferu Kyliana Mbappe, jednak stawia wiele pytań. Jednym z nich była rola Viniciusa Juniora. Gdzie będzie grał Brazylijczyk, gdyby Francuz dołączył do składu? Ancelotti nie pozostawia jednak wątpliwości. - Będzie zawsze grał na lewej stronie, bez względu na to, kto dołączy do zespołu. Jestem zachwycony oceną składu po bliższym poznaniu. Są zaangażowani, skromni, podoba mi się ich atmosfera - oznajmił szkoleniowiec w rozmowie z dziennikiem "ABC".

Jedyna ambicja Ronaldo przed końcem kariery. "Sam mi to powiedział"

Ancelotti będzie jednak musiał znaleźć miejsce dla Mbappe, a to nie będzie łatwe. Napastnikiem Realu Madryt pozostaje niezawodny w tym sezonie Karim Benzema, na lewej stronie będzie grał wspomniany Vinicius, pozostaje więc prawa strona boiska, gdzie występuje obecnie Rodrygo. Włoski trener musiałby zrezygnować z jednego z tej trójki lub dokonać roszad w formacji, jaką gra obecnie Real.

Wspomnijmy także, że Real Madryt ma wielkie nazwiska na ławce rezerwowych. Na niej znajdują się obecnie Luka Jović czy Marco Asensio. Nie zapominajmy również o takich nazwiskach jak Gareth Bale oraz Eden Hazard, którzy leczą urazy. - Kontuzje bardzo mu zaszkodziły, ale on chce odnieść sukces w Realu Madryt i wciąż próbuje - powiedział Ancelotti w kontekście Belga.

Real Madryt ma rewelacyjną passę ośmiu meczów bez porażki (7 wygranych, 1 remis). Zespół Carlo Ancelottiego zajmuje pozycję lidera La Liga oraz zapewnił już sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W niedzielę "Królewscy" będą mieli szansę przedłużyć passę. Drużyna mierzy się z Sevillą.