Dramat piłkarza Barcelony! Musi przejść operację, kilka miesięcy przerwy

Barcelona ma poważne kłopoty z powodu kontuzji w zespole. W ostatnich meczach pauzować musieli m.in. Ansu Fati, Martin Braithwaite czy Pedri. Ten ostatni w tym roku już nie zagra z powodu urazu mięśnia czworogłowego lewej nogi. Co więcej, wiele wskazuje na to, że karierę piłkarską będzie musiał zakończyć Sergio Aguero z powodu problemów kardiologicznych.

Poważne problemy kadrowe FC Barcelony. Kolejny piłkarz wypada!

Na tym poważne problemy Barcelony się nie kończą. W środę klub poinformował, że kolejnym piłkarzem, który wypada ze składu jest Sergi Roberto. Klub zdradził, że Hiszpan z powodu problemów z udem będzie musiał przejść operację. Więcej informacji na temat przerwy obrońcy klub ma podać dopiero po operacji.

Zawodnik Barcy dostał ultimatum. Niebawem wyjaśni się jego przyszłość

Dziennikarze "Mundo Deportivo" dotarli jednak do informacji, jak długa będzie przerwa Hiszpana. Według ich informacji Sergi Roberto nie będzie mógł grać przez najbliższe cztery miesiące, a to oznaczałoby, że na boisko wróci dopiero na przełomie marca i kwietnia. To zdecydowanie nie ułatwi zadania nowemu trenerowi, który ma wyciągnąć Barcelonę z kryzysu.

Sytuacja FC Barcelony w La Liga jest trudna. Zespół prowadzony przez Xaviego jest aktualnie na 7. miejscu, ze stratą aż dziesięciu punktów do liderującego Realu Madryt. Z drugiej strony, Barcelona traci tylko jeden punkt do Rayo Vallecano, będącego na miejscu dającym prawo gry w europejskich pucharach.