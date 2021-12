Zawodnik Barcy dostał ultimatum. Niebawem wyjaśni się jego przyszłość

W momencie transferu Dembele z Borussii Dortmund za 135 milionów euro w Katalonii wiązano z nim ogromne nadzieje. Karierę Francuza skutecznie jednak utrudniają kolejne kontuzje, które w ostatnich sezonach zmusiły go do opuszczenia już 100 meczów.

Barca ciągle wierzy w Dembele

Choć Francuz nie zapewnia zespołowi tego, czego można byłoby się po nim spodziewać, władze klubu z Katalonii ciągle wierzą, że 24-latek odbuduje się na Camp Nou. Spore nadzieje pokłada w nim Xavi, który przyznał nawet, że Dembele posiada umiejętności, by zostać najlepszym piłkarzem świata na swojej pozycji.

Choć kibice mają dość ciągnących się problemów Francuza, klub podjął decyzję o zaoferowaniu mu nowego, trzyletniego kontraktu. Zawarto w nim jednak zapis dotyczący wysokości wynagrodzenia, które w dużej mierze będzie zależało od wyników sportowych zespołu.

Dembele ma czas do połowy grudnia

Sam francuski skrzydłowy jak dotąd zapowiadał, że nie zamierza się nigdzie ruszać, choć do tej pory nie doszło do porozumienia w sprawie nowej umowy. Oliwy do ognia dodaje agent Dembele, który jest kuszony ofertami z Premier League. W ostatnich tygodniach mówiło się o zainteresowaniu ze strony Newcastle czy Manchesteru United.

Dziennik "Mundo Deportivo" przekazał, że niebawem powinna się wyjaśnić sytuacja 24-latka. Władze FC Barcelony miały mu zapowiedzieć, że do 15 grudnia musi podjąć decyzję w sprawie nowego kontraktu. W przeciwnym razie oferta nie będzie aktualna.

Ousmane Dembele przeniósł się na Camp Nou w sierpniu 2017 roku. Od tamtego czasu rozegrał 121 meczów, w których strzelił 30 goli i zanotował 21 asyst.