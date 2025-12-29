Niemcy zachwyceni polskim trenerem. Całkowicie odmienił drużynę

Jeszcze w połowie września sytuacja Borussii Moenchengladbach była bardzo zła. Działacze zwolnili Gerardo Soane, który nie zdołał wygrać z zespołem żadnego meczu w Bundeslidze. Szansę poprowadzenia "Źrebaków" otrzymał Eugen Polanski. Były reprezentant Polski trenował wcześniej drużynę do lat 23. Polanski miał być tymczasowym trenerem, ale po ponad dwóch miesiącach w Borussii stwierdzono, że 39-latek podpisze kontrakt na stałe.

Polanski wyróżniony. "Wsparcie jest ogromne"

Borussia Moenchengladbach pod wodzą Polanskiego odżyła. Obecnie zajmuje dwunaste miejsce w Bundeslidze. 19-krotny reprezentant Polski prowadził zespół już w dwunastu spotkaniach ligowych. Zanotował cztery zwycięstwa, trzy remisy i pięć porażek.

Magazyn "Kicker" wspomniał o Polanskim w podsumowaniu roku. Dziennikarze nie mają wątpliwości, że decyzja o powierzeniu 39-latkowi funkcji trenera na stałe, okazała się przemyślanym posunięciem.

"Niewątpliwie Polanski, młody, wychowany w kraju talent trenerski, cieszy się zupełnie inną opinią kibiców niż jego poprzednik - Seoane. Wsparcie jest ogromne, ponieważ wschodząca gwiazda uosabia tęsknotę kibiców za kimś z wewnątrz klubu, kto w końcu go ustabilizuje i w dłuższej perspektywie poprowadzi znów na wyższy poziom" - napisał "Kicker".

Oto zalety Polanskiego. "Jasność przekazu"

Oceny ostatnich miesięcy w wykonaniu Polanskiego nie zmieniają nawet dwie porażki w Bundeslidze na koniec roku. Borussia złapała oddech, a kibice mają nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej.

"Emocjonalność, jasność przekazu i jednocześnie swobodny styl komunikacji Polanskiego znajdują odbiór zarówno wśród kibiców, jak i w klubie" - skwitował "Kicker".

Z Bundesligi bezpośrednio spadają dwa najsłabsze zespoły, a ekipa, która zajmie 16. miejsce, rozgrywa baraże o utrzymanie. Obecnie na tej pozycji znajduje się St. Pauli. Drużyna Polanskiego ma nad nią cztery punkty przewagi.