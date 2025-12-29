Lewandowski czy Kane? Niemiecka legenda wydała wyrok

Choć od odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium minęło już sporo czasu, w tamtejszych mediach raz po raz przewija się jego nazwisko. Nic dziwnego, przecież od 2010 do 2022 roku grał w tamtejszej Bundeslidze dla Borussii Dortmund i Bayernu Monachium i pobił wiele rekordów, nawet tych, które wydawały się nie do pobicia.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto cała prawda o talencie Lewandowskiego. "Ktoś, kto to mówił, po prostu kłamie"

Legenda uderzyła w Lewandowskiego

Jego saga transferowa związana z odejściem do FC Barcelona pozostawiła rysę na karierze i wielu kibiców, czy nawet ekspertów do dziś mu nie wybaczyło, jak pożegnał się z Bawarczykami.

Roberta Lewandowskiego zastąpił Harry Kane, który z miejsca zaczął strzelać i zdobywać trofea. Nic więc dziwnego, że napastnicy często są ze sobą porównywani. Teraz głos nt. Polaka i Anglika zabrał legendarny Lothar Matthaus na łamach niemieckiego Sky Sports. - Dla mnie najlepszym zawodnikiem sezonu Bundesligi jest bez wątpienia Harry Kane. Nie tylko prowadzi w klasyfikacji strzelców z 19 golami. Sposób, w jaki zachowuje się na boisku i poza nim, to zupełnie inny Kane niż ten, którego pozyskali dwa lata temu - zaczął.

- Został sprowadzony jako strzelec bramek, aby zastąpić Roberta Lewandowskiego, ale Kane znaczy dla drużyny o wiele więcej. To ktoś, kto wnosi swój wkład, ciężko pracuje i inspiruje innych - dodał.

Zobacz też: Lewandowski wrzucił zdjęcie z siłowni. Odpowiedź Puchacza to hit

- Dopiero zaczyna zbierać tytuły. Wszyscy mają nadzieję, że zostanie w Bayernie Monachium na długo. Wiele się po nim spodziewano, ale Kane przerósł wszelkie oczekiwania - zakończył.

Po 15. kolejkach Bayern Monachium jest liderem tabeli z dorobkiem 41 pkt. Druga Borussia Dortmund traci do Bawarczyków aż dziewięć "oczek".

Media: Kane może zastąpić Lewandowskiego w Barcelonie

Co ciekawe Harry Kane jest łączony także z FC Barceloną, by zostać... następcą Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media informowały jakiś czas temu, że Anglik jest w obszarze zainteresowań Katalończyków.

Sam napastnik odniósł się do tych plotek w rozmowie z "Bildem". - Nie miałem żadnego kontaktu z nikim. Czuję się bardzo komfortowo, mimo że nie rozmawialiśmy jeszcze o mojej sytuacji z Bayernem. Nie ma pośpiechu. Jestem naprawdę szczęśliwy w Monachium. Bardzo mało prawdopodobne, żeby cokolwiek się zmieniło - powiedział.