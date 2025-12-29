Tragedia w rodzinie Podolskiego. Żałobny wpis tuż po świętach

Lukas Podolski od ponad czterech lat jest zawodnikiem Górnika Zabrze. Z klubem związany jest zresztą nie tylko jako zawodnik. Niedawno został jego mniejszościowym udziałowcem, wykupując od Allianz Polska Services Sp. z o.o. 8,3 proc. akcji. Niestety w życiu byłego mistrza świata nastąpiła też bardzo smutna zmiana. O wszystkim poinformował zaraz po Świętach Bożego Narodzenia.

Zobacz wideo Obrońca reprezentacji Polski w Legii Łukasik: Wydaje mi się, że byłby idealnym zawodnikiem!

Nie żyje babcia Lukasa Podolskiego. "Spoczywaj w pokoju"

W poniedziałek 29 grudnia zamieścił na Instagramie poruszający wpis. - Babciu, byłaś dla mnie jak druga matka, kiedy dorastałam, zawsze się mną opiekowałaś, zawsze mnie chroniłaś. Zabrałaś nas do Niemiec i dałaś mi szansę, by stać się osobą, którą jestem dzisiaj. Nauczyłam się od Ciebie tak wiele, lekcje, które noszę ze sobą każdego dnia. Będę kontynuować to, czego mnie nauczyłaś. Obiecuję. Na zawsze będziesz żyć w moim sercu. Spoczywaj w pokoju - napisał. Zamieścił też kilka fotografii swojej babci.

W komentarzach kibice od razu zaczęli składać piłkarzowi kondolencje. "Wyrazy współczucia. Jesteśmy z tobą", "Moje najszczersze kondolencje, drogi Lukasie. Moja babcia również niedawno zmarła. Życzę Tobie i Twojej rodzinie dużo siły", "Babcia zawsze była i będzie z Ciebie dumna. Wróciłeś do domu, na pewno się z tego cieszyła. Trzymaj się Łukasz", "Utrata dziadków to jedno z najtrudniejszych doświadczeń w życiu. Składam najszczersze kondolencje i życzę Twojej babci spokojnego spoczynku" - pisali w komentarzach.

Górnik Zabrze reaguje na tragedię Podolskiego. "Jesteśmy z Tobą"

Na wiadomość zareagował także klub Podolskiego - Górnik Zabrze. - Łączymy się w bólu z Lukasem Podolskim i jego bliskimi po śmierci ukochanej Babci. W imieniu Zarządu Klubu, pracowników, sztabu szkoleniowego i drużyny oraz całej społeczności Górnika Zabrze składamy najszczersze wyrazy współczucia. W tym trudnym czasie jesteśmy z Tobą, Lukas - mogliśmy przeczytać na portalu X.

Podolski tak ogromną stratę przeżywa już po raz drugi. W 2019 r. zmarła jego pierwsza babcia - ta, której przed laty obiecał, że wróci do Polski, by zagrać w Górniku Zabrze. Niestety nie mogła już tego zobaczyć.