Niemcy w żałobie. Nie żyje Kay Bernstein

Hertha Berlin od pewnego czasu jest obiektem drwin. Fani niemieckiego futbolu doskonale pamiętają Larsa Windhorsta, który w 2019 roku przejął klub i szczycił się, że zainwestuje ogromne pieniądze, by w Berlinie powstał Big City Club. Ale projekt, w który zamieszani byli m.in. Jurgen Klinsmann (jako trener) czy Krzysztof Piątek (jako napastnik), okazał się niewypałem. Hertha - w odróżnieniu od Unionu Berlin - nie gra w tym sezonie w europejskich pucharach, tylko... w 2. Bundeslidze.

Trudno było o stabilizację w klubie, skoro co chwila zmieniał się trener. Zmieniali się też prezesi. Gdy głównym inwestorem klubu był Windhorst, to prezesem był Werner Gegenbauer. Problemy klubu sprawiły, że Gegenbauer podał się do dymisji.

Jego zmienił właśnie Kay Bernstein, który otrzymał 54 procent głosów. Kibice byli zachwyceni, że Bernstein objął stery, bo był jednym z nich.

Bernstein by ultrasem berlińskiego klubu już od lat 90. i założył słynną grupę kibicowską "Harlekina Berlin". A co za tym idzie, był zamieszany w różne sytuacje, nawet bójki. Kontrowersji nie brakowało nawet w 2018 r., gdy przez megafon namawiał fanów Herthy, by rzucali przedmiotami na boisko. Bernstein dostał za to nawet zakaz stadionowy, ale nie można go sprowadzać jedynie do roli zwykłego zaangażowanego kibica. Bernstein był też mocno zaangażowany w biznes. Miał własną firmę komunikacyjną.

We wtorek klub poinformował o nagłej śmierci Bernsteina

- Hertha BSC opłakuje odejście Kaya Bernsteina. Cały klub, władze i pracownicy są zszokowani i głęboko zasmuceni tą wiadomością. W tym trudnym czasie jesteśmy myślami wraz z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi Kay'a. Prosimy o uszanowanie prywatności jego bliskich w tych strasznych okolicznościach - napisano w oświadczeniu. Bernstein miał zaledwie 43 lata. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci.

Kolejna śmierć w niemieckim futbolu

Zaledwie kilka dni temu zmarł Franz Beckenbauer, czyli największa legenda niemieckiego futbolu. Nic więc dziwnego, że rodacy nazywali go "Cesarzem", skoro dwa razy zdobył Złotą Piłką, a z Bayernem Monachium trzy razy sięgnął po Puchar Europy. Jako piłkarz zdobył z Niemcami mistrzostwo świata, jako trener poprowadził Niemców do mistrzostwa świata, a jako działacz załatwił Niemcom prawo organizacji mistrzostw świata 2006 i był szefem tamtego mundialu.