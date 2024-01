Stało się! Kane dopadł Lewandowskiego. Rekord

Bayern Monachium miał za sobą dobrą pierwszą część sezonu w 2023 roku. Zespół prowadzony przez Thomasa Tuchela zdobył 38 punktów w 15 meczach i przegrał tylko jedno spotkanie - konkretniej 1:5 z Eintrachtem Frankfurt. Przed mistrzami Niemiec w tabeli był jednak Bayer Leverkusen, który nie przegrał żadnego z 16 rozegranych spotkań. Ze znakomitej strony pokazywał się też Harry Kane, za którego Bayern zapłacił latem zeszłego roku blisko 100 mln euro.

Reprezentant Anglii strzelił 21 goli i potrzebował do tego "zaledwie" 15 meczów. Nic więc dziwnego, że w niemieckich mediach regularnie pojawia się pytanie, czy Kane pobije rekord Roberta Lewandowskiego pod względem strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi. Polak zdobył 41 bramek w sezonie 20/21 i pobił rekord Gerda Muellera. Przed piątkowym meczem z Hoffenheim Niemcy pisali, że Kane może wyrównać inny rekord Polaka. Mowa o liczbie goli po połowie sezonu - Lewandowski w sezonie 20/21 miał 22 gole po 17 spotkaniach.

Bayern pobił ligowy rekord. Nikt nie miał tak świetnej serii

Po postawie obu zespołów było widać, że to ich pierwsze ligowe spotkanie w 2024 roku, więc mecz nie toczył się na najwyższej intensywności. Hoffenheim oddało zaledwie jeden celny strzał w pierwszej połowie, a Bayern miał pełną kontrolę. W 18. minucie mistrzowie Niemiec objęli prowadzenie po szybkim wznowieniu z rzutu rożnego i podaniu Leroya Sane do Jamala Musiali. Tym samym Bayern pobił rekord, bo to był 65. mecz z rzędu na własnym stadionie z co najmniej jedną zdobytą bramką.

Hoffenheim grało bardzo zwartą defensywą, przez co piłkarze Bayernu nie mieli zbyt wiele miejsca na oddanie groźnego strzału. Tym samym choćby Kane nie miał możliwości, by sprawić zagrożenie pod bramką Olivera Baumanna.

Kane wyrównał rekord Lewandowskiego. Rzutem na taśmę

W 56. minucie Bayern mógł podwyższyć prowadzenie, kiedy Kane zagrywał do Sane, ale powtórki pokazały, że reprezentant Anglii był na spalonym. Trzy minuty później Musiala oddał dobry strzał, ale finalnie niecelny. To był moment otrzeźwienia dla Hoffenheim, które wyczuło swoją szansę do wyrównania. Wtedy Bayern zaczął ratować Manuel Neuer, który najpierw obronił uderzenie piłki głową przez Maximiliana Beiera z bliskiej odległości, a potem znakomicie zareagował przy sytuacji jeden na jednego z Andrejem Kramariciem.

Potem Beier oddał groźny strzał, który wylądował na poprzeczce. Bayern postanowił wziąć się do roboty i strzelił drugiego gola w 70. minucie. I znów w głównych rolach wystąpili Sane wraz z Musialą. Skrzydłowy Bayernu dostał piłkę już w polu karnym, gdzie płaskim podaniem świetnie obsłużył młodszego kolegę i bez problemu pokonał bramkarza Hoffenheim. Od 74. minuty Bayern grał w przewadze, kiedy to drugą żółtą kartkę obejrzał Grischa Proemel.

Kane długo szukał szansy na strzelenie gola. Miał świetną sytuację w 85. minucie, kiedy został obsłużony dośrodkowaniem, ale został wybity z rytmu przez Ozana Kabaka i uderzył niecelnie. Ostatecznie skończył mecz z golem w 90. minucie, gdy dostał świetne podanie od Leona Goretzki i uderzył lewą nogą. Tym samym Anglik wyrównał rekord Lewandowskiego.

Dzięki wygranej na Allianz Arenie Bayern ma 41 punktów po 16 meczach i traci jeden do prowadzącego Bayeru. Obecny lider Bundesligi zagra w tej kolejce z Augsburgiem.