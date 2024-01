Świat futbolu żegna "Cesarza". Słowa Bońka chwytają za serce

Franz Beckenbauer to największa legenda niemieckiego futbolu. Nic więc dziwnego, że rodacy nazywali go "Cesarzem", skoro dwa razy zdobył Złotą Piłką, a z Bayernem Monachium trzy razy sięgnął po Puchar Europy. Jako piłkarz zdobył z Niemcami mistrzostwo świata, jako trener poprowadził Niemców do mistrzostwa świata, a jako działacz załatwił Niemcom prawo organizacji mistrzostw świata 2006 i był szefem tamtego mundialu.

Beckenbauer, czyli kolorowy ptak niemieckiego futbolu

Poza tym był barwną postacią. "Mógł przez lata mieć po dwa zdania na jeden temat, mógł drażnić, wprawiać w osłupienie (jak wtedy kiedy opowiadał w latach 90., że wierzy w reinkarnację i chciałby być w nowym życiu kobietą, bo poród to coś pięknego), mógł nawet po prostu pleść głupoty (że meczów nie należy transmitować, tylko robić z nich godzinne skróty, żeby było ciekawiej), ale wszystko to robił wyprężony jak struna i z niezachwianą pewnością siebie. Pan i władca: nie wątpił, nie chorował i nie przegrywał z nikim. Z upływającym czasem – również nie" - pisał o nim na łamach Sport.pl Paweł Wilkowicz. W poniedziałek 8 stycznia 2024 zmarł. "Cesarz futbolu" miał 78 lat, a tak pożegnał go sportowy świat.

"Elegancki, zawsze z podniesioną głową, wielki libero. TOP. R.I.P Franz" - skwitował Zbigniew Boniek.

"Borussia Dortmund opłakuje stratę wspaniałego niemieckiego piłkarza. Spoczywaj w pokoju, Franzu Beckenbauerze. "Cesarz" zostanie na zawsze w pamięci. Nasze myśli są z jego rodziną i wszystkimi bliskimi" - czytamy na oficjalnym profilu BVB.

"Dla wielu Cesarz. Dla mnie przede wszystkim trener niemieckich mistrzów świata z włoskiego mundialu" - napisał na Twitterze Przemysław Pozowski z radia Tok FM.

"Franz Beckenbauer pokazał nam, że nie trzeba grać jako napastnik, aby błyszczeć. To nie gole czy dryblingi czynią cię legendą, ale sposób, w jaki prowadzisz i walczysz z przeciwnościami losu, a on był w tym wyjątkowy. Spoczywaj w pokoju, Kaiser." - czytamy na profilu "Panenka".

"Cesarz Franz wyznaczył epokę. Beckenbauer, czyli elegancki i wolny człowiek oddany pięknej grze: godło Niemiec i Bayernu. Żegnamy jednego z największych obrońców wszech czasów" - pożegnał go Carlo Laudisa, włoski dziennikarz.

"W wieku 78 lat zmarł Franz Beckenbauer. Mistrz świata jako zawodnik (1974) i trener (1990). Mistrz Europy jako piłkarz (1972). Czterokrotny mistrz Niemiec jako piłkarz i raz jako trener z Bayernem. Gracz, który zrewolucjonizował pozycję libero. Żegnaj Cesarzu..." - czytamy na profilu Futbolowa Rebelia.

"Duża piłkarska świadomość, wiedza, oraz wielki autorytet. Będzie go mocno brakować. Niech Franz spoczywa w Pokoju!" - napisał Radosław Laudański z Meczyków.

"Najpierw pomocnik o wyjątkowej jakości, później libero o niezwykłej skuteczności, mistrz świata jako zawodnik i jako trener, przykład stylu i skuteczności. Trudne do zrozumienia dla tych, którzy nie widzieli jego gry, niepowtarzalny. Piłka nożna traci gwiazdę. Kondolencje dla rodziny" - włoski dziennikarz Maurizio Pistocchi.