Hertha zdecydowała: Piątek musi odejść. Jest jednak jeden problem

W połowie ubiegłego sezonu Krzysztof Piątek został wypożyczony na pół roku do Fiorentiny. Po całkiem udanym okresie we Włoszech (sześć bramek w 18 meczach) wydawało się, że klub z Florencji sprowadzi polskiego napastnika na stałe. Ostatecznie nic z tego nie wyszło, a do Fiorentiny trafił Luka Jović z Realu Madryt.

Hertha aktywna na rynku transferowym

Piątek wrócił więc do Herthy Berlin, ale od samego początku było jasne, że klub ze stolicy Niemiec ma zamiar dokonać kilku transferów podczas letniego okienka. Dotychczas sprowadził dwóch środkowych napastników - Wilfrieda Kangę z Young Boys Berno za cztery miliony euro i Jessica Ngankama z Greuter Fuerth za dwa miliony euro.

Na tym jednak plany Herthy się nie kończą. Niemieckie media informują, że władze berlińskiego klubu zamierzają powalczyć o transfer Paco Alcacera, który obecnie jest piłkarzem Villarrealu. Sam zawodnik rzekomo chciałby wrócić do Niemiec - od sierpnia 2018 do stycznia 2020 roku grał w Borussii Dortmund.

Brak chętnych na Piątka

Plany Herthy sprawiają, że zaczęła się komplikować sytuacja Krzysztofa Piątka. Już wcześniej było wiadomo, że Polak może nie mieć zbyt wielu szans do gry, a biorąc pod uwagę dokonane, jak i planowane transfery, jego przyszłość może okazać się jeszcze mniej ciekawa.

Florian Plettenberg, dziennikarz "Sky Sports" przekazał, że Hertha chce się pozbyć polskiego napastnika. Jest jednak jeden problem - jak dotąd nie wpłynęła żadna oficjalna oferta. Swego czasu mówiło się, że interesują się nim kluby z Turcji, jednak póki co nie nastąpił żaden przełom w tej sprawie.