Bardzo niepokojące wieści z Francji. Susza torpeduje Ligue 1

Nowy sezon Ligue 1 wystartował w poprzedni weekend. Na najbliższe dni zaplanowano spotkania 2. kolejki. W niedzielę 14 sierpnia na Stade du Moustoir miało odbyć się starcie FC Lorient z Olympique Lyon. Obie drużyny na otwarcie zanotowały zwycięstwa. Lorient pokonało na wyjeździe 1:0 Stade Rennes, a Olympique wygrał u siebie 2:1 z AC Ajaccio.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Mecz Ligue 1 pomiędzy Lorient a Olympiquem Lyon przełożony. Wszystko przez panującą suszę

Według informacji "The Sun" mecz ten odbędzie się w innym terminie. Ma to związek z panującą we Francji falą upałów, która przekłada się na suszę. Jej ofiarą są również boiska piłkarskie, a murawa na wielu stadionach jest w coraz gorszym stanie. Podobnie jest ze Stade du Moustoir. Dyrektor Lorient, Arnaud Tanguy, powiedział wprost, że boisko jest daleko od stanu optymalnego. W czwartek odbyła się pierwsza inspekcja delegata z organu zarządzającego Ligue 1. Druga nastąpiła dzień później i wykazała, że rozegranie spotkania na tak wysuszonej nawierzchni jest niemożliwe. Na razie nowy termin tego meczu nie został wyznaczony.

Islandczycy znaleźli winnego porażki z Lechem. "Co za diabelskie klauny"

Podobny problem jest również w Anglii, gdzie temperatury również osiągają rekordowe wysokości. Z tego powodu został przełożony niedzielny mecz zaplecza Premier League. W Championship Coventry City miało rywalizować Rotherham United.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Barcelona nie zarejestruje wszystkich piłkarzy. Co z Lewandowskim?

Po pierwszej kolejce na prowadzeniu w tabeli Ligue 1 znajduje się PSG. Mistrzowie Francji rozbili na otwarcie rozgrywek Clermont Foot 5:0, dzięki czemu zajmują pozycję liderów. Na drugim miejscu jest LOSC Lille (zwycięstwo 4:1 z AJ Auxerre), a podium zamyka Olympique Marsylia (4:1 z Stade de Reims). Olympique Lyon jest siódmy, a Lorient plasuje się na ósmej lokacie.