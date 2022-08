12 mln euro za Jakuba Kiwiora. Sensacyjna oferta z Anglii

Jak informuje Gianluca Di Marzio, West Ham United jest bardzo zainteresowany transferem Jakuba Kiwiora, aktualnie występującego we włoskiej Spezii. Działacze angielskiego klubu miały złożyć ofertę wynoszącą aż 12 milionów euro, chcąc wzmocnić swój skład Polakiem, który może występować zarówno jako obrońca, jak i defensywny pomocnik.

Kolejny czołowy klub zainteresowany Jakubem Kiwiorem

West Ham United nie jest jednak jedynym klubem, który interesuje się transferem Jakuba Kiwiora. Na początku lipca zapytanie w sprawie Polaka złożył AC Milan, który byłby zainteresowany wypożyczeniem reprezentanta Polski. Teraz przed działaczami Spezii ważna decyzja - włoski klub może już teraz sprzedać Polaka lub poczekać do kolejnego okienka transferowego w styczniu, mając nadzieję, że wartość Kiwiora wzrośnie po mistrzostwach świata w Katarze.

Jakub Kiwior jest piłkarzem Spezii od sierpnia ubiegłego roku. Drugą część ostatniego sezonu Serie A miał bardzo udaną, stając się kluczowym piłkarzem dla trenera Thiago Motty. Łącznie w debiutanckim sezonie we Włoszech rozegrał 23 mecze.

22-latek ma za sobą niezwykle udane miesiące. Poza transferem do Spezii i późniejszą regularną grą w Serie A jego postawa spodobała się również Czesławowi Michniewiczowi, który powołał go do reprezentacji Polski. Kiwior zagrał w dwóch czerwcowych meczach Ligi Narodów - z Holandią i Belgią.