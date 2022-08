Robert Lewandowski 4. z 54 pkt. Są oficjalne wyniki i czołowa trójka

Nagroda dla Piłkarza Roku UEFA jest przyznawana od sezonu 2010/2011. Do tej pory najwięcej razy statuetkę wygrywał Cristiano Ronaldo, grając jeszcze w barwach Realu Madryt (w sezonie 2013/2014, 2015/2016 i 2016/2017). Robert Lewandowski wygrał tę nagrodę po sezonie 2019/2020, wyprzedzając Kevina De Bruyne oraz Manuela Neuera. Dla porównania - w zeszłym roku wygrał Jorginho, przed Kevinem De Bruyne i N'Golo Kante. Wiadomo, kto znalazł się w czołowej trójce za sezon 2021/2022.

Robert Lewandowski nie powalczy o nagrodę Piłkarza Roku UEFA. Dopiero na czwartym miejscu

UEFA opublikowała listę trzech zawodników, którzy powalczą w głosowaniu o nagrodę Piłkarza Roku w sezonie 2021/2022. W tym gronie znalazło się dwóch piłkarzy Realu Madryt - Karim Benzema oraz Thibaut Courtois - i Kevin De Bruyne z Manchesteru City. "Francuski napastnik został uznany za gracza sezonu 2021/22 w Lidze Mistrzów po tym, jak poprowadził Real Madryt do zdobycia rekordowego 14. pucharu LM" - czytamy. To właśnie Benzema wydaje się faworytem do wygrania zarówno tej nagrody, jak i Złotej Piłki.

Jak w tym zestawieniu wypadł Robert Lewandowski? UEFA umieściła go na czwartym miejscu, czyli tuż za podium, z 54 punktami. Polski napastnik znalazł się m.in. przed Luką Modriciem (52 pkt), Sadio Mane (51 pkt), Mohamedem Salahem (46 pkt) czy Kylianem Mbappe (28 pkt). Zwycięzcę nagrody dla Piłkarza Roku UEFA poznamy w czwartek 25 sierpnia podczas specjalnej gali w Stambule.

UEFA wybrała nominowanych do nagrody Trenera Roku. Bez większych zaskoczeń

Poza opublikowaniem listy zawodników nominowanych do nagrody Piłkarza Roku UEFA poinformowała, kto powalczy o nagrodę dla najlepszego trenera w sezonie 2021/2022. W tym gronie znalazł się Carlo Ancelotti z Realu Madryt, Pep Guardiola z Manchesteru City oraz Juergen Klopp z Liverpoolu. Ancelotti wygrał z Realem Ligę Mistrzów i Superpuchar Hiszpanii, a Guardiola wywalczył mistrzostwo Anglii i dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Z kolei Liverpool pod wodzą Juergena Kloppa sięgnął po FA Cup i Carabao Cup, został wicemistrzem Anglii i dotarł do finału Ligi Mistrzów.

Pozostałymi wyróżnionymi trenerami, poza czołową trójką, są Oliver Glasner z Eintrachtu Franfurt (75 pkt), Unai Emery z Villarrealu (74 pkt) oraz Jose Mourinho z Romy (51 pkt).