Prezydent Bayernu potwierdza transfer Lewandowskiego. "Absolutnie rozsądne"

To już pewne - Robert Lewandowski zostanie piłkarzem FC Barcelony. Polski napastnik ma kosztować wicemistrzów Hiszpanii 45 milionów euro + 5 milionów zmiennych. Barcelona oficjalnie jeszcze o transferze nie poinformowała, za to w rozmowie z "Bildem" porozumienie z Katalończykami potwierdził prezydent Bayernu Oliver Kahn.

Kahn potwierdza: "Osiągnęliśmy ustne porozumienie z FC Barceloną"

- Ostatecznie FC Barcelona zaoferowała sumę, która sprawia, że sprzedaż Lewandowskiego jest dla nas absolutnie rozsądna. Ponadto odnieśliśmy ostatnio duże sukcesy na rynku transferowym i pozyskaliśmy światowej klasy zawodnika ofensywnego w osobie Sadio Mané. Więc teraz osiągnęliśmy porozumienie z FC Barceloną. Póki co jednak tylko ustnie, umowa jest w toku - potwierdzał Oliver Kahn.

Prezydentowi Bayernu dziennikarze "Bilda" wypomnieli, że jeszcze jakiś czas temu upierał się, że Robert Lewandowski wypełni swój kontrakt z Bayernem do końca "i basta".

- "Basta" kończy dyskusję. I tego właśnie wtedy chciałem, bo dwa miesiące temu nie mieliśmy ani oferty dla Roberta, ani perspektywicznych alternatyw. Od tego czasu sytuacja uległa zasadniczej zmianie - tłumaczył prezydent Bayernu. - W tamtym czasie było to absolutnie słuszne i konieczne z mojego punktu widzenia. Moją pracą jest wyłącznie osiąganie najlepszych wyników dla Bayernu. Zawsze siedzieliśmy na miejscu kierowcy i zawsze działaliśmy z pozycji siły. I w końcu uznaliśmy, że najlepiej będzie dać Robertowi zielone światło. W Bayernie możemy bardzo dobrze żyć z tą sytuacją.

- Twarde trzymanie się czegoś z powodu nadmiernego uporu lub z powodu własnego ego, nawet jeśli warunki ramowe zasadniczo się zmieniły, jest dla mnie raczej oznaką słabości. Zawsze chodzi o to, co jest najlepsze dla Bayernu, klubu, drużyny i kibiców. To moja praca - zaznaczał Kahn, który potwierdził, że porozumienie z FC Barceloną jest ostateczne i nie może być uchylone przez radę nadzorczą klubu. To oznacza jedno - Robert Lewandowski w przyszłym sezonie będzie grał na Camp Nou.