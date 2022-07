Robert Lewandowski piłkarzem Barcelony. Media potwierdzają. I podają szczegóły

Robert Lewandowski ogłosił po meczu z Wolfsburgiem w połowie maja tego roku, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z Bayernem Monachium i chce znaleźć nowego pracodawcę. Od kilku tygodni przekaz w mediach był jasny - kapitan biało-czerwonych chce dołączyć do FC Barcelony. Bayern sukcesywnie odrzucał oferty ze strony Hiszpanów, ale teraz wszystko jest już jasne i padło słynne "here we go" od Fabrizio Romano. Znamy też szczegóły ostatecznej oferty Barcelony.

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Media: Robert Lewandowski piłkarzem Barcelony. Podpisze kontrakt jeszcze w weekend

Wszyscy czołowi dziennikarze na całym świecie informują, że transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony jest już sfinalizowany, a oba kluby doszły do porozumienia. Bayern Monachium otrzyma łącznie 50 milionów euro za polskiego napastnika, na co składa się 45 milionów euro podstawy oraz pięć milionów euro w ramach bonusów. Christian Falk z "Bilda" informuje, że Barcelona łącznie wysłała trzy oferty Bayernowi: 40 mln euro podstawy plus 10 mln euro bonusów, 45 mln euro oraz 45 mln euro podstawy plus 5 mln euro bonusów. Mistrzowie Niemiec przystali na tę trzecią opcję.

Jak podaje Tomasz Włodarczyk z "Meczyków", Robert Lewandowski ma podpisać czteroletni kontrakt z nowym pracodawcą. Pierwotnie media informowały, że Polak zwiąże się z Barceloną umową do końca czerwca 2025 roku.

Tym samym Robert Lewandowski nie weźmie udziału w prezentacji Bayernu Monachium, która odbędzie się w sobotnie popołudnie. Hiszpański dziennikarz Gerard Romero zdradził, że FC Barcelona ogłosi transfer Lewandowskiego w sobotę, niedzielę lub poniedziałek. Tym samym kapitan reprezentacji Polski poleci z FC Barceloną na przedsezonowe tournee po Stanach Zjednoczonych, gdzie Katalończycy zagrają z Interem Miami, Realem Madryt czy Juventusem.

Robert Lewandowski jest tym samym kolejnym transferem Barcelony w letnim oknie. Wcześniej do drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza dołączyli Kessie, Christensen oraz Raphinha. Za tego ostatniego zapłacono niemal 60 milionów euro.