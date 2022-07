Zahavi leci po Lewandowskiego. Laporta chce prezentacji z wielką pompą

Światowe media nie mają wątpliwości - transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony jest już przesądzony. Kataloński klub w piątek wieczorem porozumiał się z Bayernem Monachium ws. kwoty odstępnego za polskiego napastnika, który ma kosztować Barcę 45 milionów euro + 5 milionów zmiennych.

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Zahavi leci do Monachium. Zabierze Lewandowskiego do Barcelony

Jak poinformował Gerard Romero na antenie Meczyki.pl, jeszcze w sobotę FC Barcelona ma oficjalnie poinformować o transferze Roberta Lewandowskiego. Z kolei Mateusz Borek na Twitterze napisał, że Pini Zahavi już wyruszył prywatnym samolotem do Monachium po kapitana reprezentacji Polski, by zabrać go ze sobą do Barcelony. Tam jeszcze w weekend Lewandowski miałby przejść testy medyczne i podpisać czteroletni kontrakt.

"Pini Zahavi w tym momencie leci z Londynu do... Monachium. Zabierze na pokład kapitana kadry i dopiero wtedy, razem z Robertem Lewandowskim polecą do Barcelony. Razem z nimi sztab ludzi. Adwokaci. Doradcy" - napisał Borek.

"Fichado!". Katalońskie media triumfują ws. Lewandowskiego. A w Madrycie tylko wzmianki

Barcelona chce zaprezentować Lewandowskiego w poniedziałek. Ale czy się uda?

Jak dodał Gerard Romero, nie ma pewności, kiedy odbędzie się oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego. FC Barcelona w piątek rozpoczęła starania, by zaprezentować polskiego napastnika już w poniedziałek 18 lipca.

Ale czy to się uda? Tego nie wiadomo. Na Camp Nou trwa wymiana murawy i choć prace zostały maksymalnie przyspieszone, by zdążyć z prezentacją Lewandowskiego jeszcze przed jego wylotem do Stanów Zjednoczonych na tournee FC Barcelony, o wszystkim zadecydują najbliższe godziny.

Ponadto Barca wyruszy do USA już w sobotę po południu, a z klubem ma lecieć Joan Laporta. Prezydentowi Barcy marzy się prezentacja Roberta Lewandowskiego przy pełnym Camp Nou i na takim wydarzeniu Laporty zabraknąć oczywiście nie może. Nie wiadomo więc, jak logistycznie byłoby to rozwiązane, gdyby Lewandowski miał zostać zaprezentowany już w poniedziałek.

To wszystko sprawia, że Robert Lewandowski równie dobrze może zostać zaprezentowany po powrocie drużyny ze Stanów Zjednoczonych, czyli w pierwszych dniach sierpnia. Wówczas wszystko mogłoby zorganizowane bez większego pośpiechu i z jeszcze większym rozmachem.

Za to coraz więcej wskazuje, że nieoficjalny debiut Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie odbędzie się 24 lipca w Las Vegas, w trakcie towarzyskiego El Clasico z Realem Madryt. Pierwszy występ Lewandowskiego na Camp Nou z kolei planowany jest na 7 sierpnia, na mecz o towarzyski Puchar Gampera z meksykańskim Pumas, gdy odbędzie się także prezentacja drużyny Xaviego. Sześć dni później z kolei początek sezonu hiszpańskiej La Liga - FC Barcelona zmierzy się 13 sierpnia u siebie z Rayo Vallecano.