Lewandowski wylatuje na zgrupowanie Barcelony. Testy medyczne w USA

Największe sportowe media na świecie nie mają wątpliwości - Robert Lewandowski będzie nowym piłkarzem FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski odejdzie z Bayernu Monachium za 50 milionów euro, na co składa się 45 milionów euro podstawy oraz pięć milionów euro bonusów. Żaden inny piłkarz nie odszedł z Monachium za większą kwotę od Lewandowskiego - do tej pory rekordem sprzedażowym Bayernu był Douglas Costa, który w lipcu 2018 roku dołączył do Juventusu za 40 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Media: Robert Lewandowski leci na zgrupowanie Barcelony

David Ornstein, dziennikarz "The Athletic" informuje, że Robert Lewandowski dołączy w niedzielę do FC Barcelony podczas przedsezonowego tournée w Stanach Zjednoczonych. Tam też kapitan reprezentacji Polski przejdzie testy medyczne, które odbędą się w Miami. Cały zespół wylatuje do USA już w sobotę, gdzie wystąpi w czterech meczach towarzyskich, odpowiednio w Miami, Las Vegas, Dallas oraz Nowym Jorku.

Hiszpański dziennikarz Gerard Romero zdradził, że marzeniem Joana Laporty jest debiut Roberta Lewandowskiego w meczu z Realem Madryt, który jest zaplanowany na 24 lipca. Kapitan reprezentacji Polski prawdopodobnie wystąpi po raz pierwszy na Camp Nou 7 sierpnia - wtedy FC Barcelona zagra z meksykańskim Pumas w ramach Pucharu Gampera. Z kolei ligowy debiut Lewandowskiego może nastąpić 13 sierpnia w starciu z Rayo Vallecano.

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony ma zostać ogłoszony w sobotę. Mateusz Borek z "Kanału Sportowego" zdradził, że Pini Zahavi miał wyruszyć prywatnym samolotem do Monachium, by zabrać Lewandowskiego do stolicy Katalonii. Oficjalna prezentacja Lewandowskiego w barwach FC Barcelony ma nastąpić w pierwszych dniach sierpnia, a prezes Joan Laporta chciałby ogłosić Polaka przy pełnym Camp Nou.