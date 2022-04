Bild: Lewandowski jest wściekły. Żąda podwyżki. 30 milionów euro za sezon

To, jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego, od kilku dni jest głównym tematem niemieckich mediów. Wszystko zaczęło się od informacji łączących Polaka z odejściem do FC Barcelony, co miałoby być następstwem przedłużających się i jak dotąd nieudanych rozmów na temat nowych warunków dla 33-latka w Monachium.

Kahn przedstawił stanowisko Bayernu ws. transferu Lewandowskiego. Zero dyskusji

Lewandowski oczekuje dużej podwyżki

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, Lewandowski przedstawił już władzom Bayernu Monachium swoje konkretne żądania. "Bild" przekazał ponadto, że Polak jest coraz bardziej rozczarowany postawą Olivera Kahna i Hasana Salihamidzicia, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie rozmów kontraktowych. - Lewandowski jest wściekły - donoszą dziennikarze.

Pierwsze konkretne rozmowy na temat umowy Lewandowskiego mają się odbyć pod koniec kwietnia. 33-latek domaga się ponoć znacznej podwyżki i chciałby zarabiać na poziomie 30 milionów euro za sezon. Obecnie jego wynagrodzenie wynosi około 23-25 milionów, co czyni go najlepiej zarabiającym zawodnikiem Bayernu. Ponadto domaga się kontraktu do 2025 roku, choć klub wolałby zaoferować mu umowę o rok krótszą.

Kahn odrzuca pogłoski o odejściu Lewandowskiego

W ostatnich dniach Oliver Kahn stanowczo odrzucił możliwość odejścia Lewandowskiego. - Nie jesteśmy szaleni, by rozmawiać o transferze zawodnika, który w każdym sezonie strzela dla nas 30-40 goli. Na pewno będzie z nami na kolejny sezon. Podobno istnieje konkurs: kto wymyśli największą bezsensowną historię o Robercie Lewandowskim - powiedział prezes Bayernu.

Moretto donosi: Lewandowski już rozmawiał z Xavim i poznał jego plany

Z informacji "Bilda" wynika zatem, że jeśli Lewandowski miałby odejść z klubu, to mogłoby się to stać dopiero latem 2023 roku, tuż po wygaśnięciu jego kontraktu. W taki sam sposób w 2014 roku Polak odchodził z Borussii Dortmund właśnie do Bayernu.