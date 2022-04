"Lewandowski, młody 33-latek". Raport ws. formy Polaka zaskoczył Barcelonę

Od wielu tygodni katalońskie media informują, że Robert Lewandowski bardzo przychylnie patrzy na możliwość letniego transferu do FC Barcelony. W poniedziałek TVP Sport dodało, że kapitan reprezentacji Polski zdążył już poinformować władze Bayernu Monachium, ze nie zamierza przedłużać kontraktu z klubem i jego celem transfer już tego lata na Camp Nou. Potwierdził to później również portal Interia. Inne źródła donoszą jednak, że nic nie jest jeszcze przesądzone. Takiego zdania jest chociażby Christian Falk, znany dziennikarz od lat będący blisko Bayernu Monachium.

Według informacji polskich dziennikarzy, Lewandowski miałby dostać w Barcelonie kontrakt na trzy lata. Na tak długą umowę nie mógłby liczyć raczej w Bayernie. Długość kontraktu może niektórych dziwić. W momencie jego wygaśnięcia (przy założeniu, że Lewandowski podpisze go tego lata) Polak będzie miał 37 lat. Jakiś czas temu "Mundo Deportivo" donosiło, że właśnie wiek Polaka jest jedną z przeszkód na drodze do przeprowadzenia tego transferu.

"Lewandowski? On ma 33 lata" - to była pierwsza reakcja w biurach Camp Nou, gdy ktoś przedstawił nazwisko polskiego napastnika. Wszystkie oczy były zwrócone na Erlinga Haalanda, który wciąż jest najbardziej pożądany, a także mówiono o Salahu, piłkarzu, którego Xavi bardzo podziwia" – pisze "MD" w poniedziałkowym tekście.

Sytuacja podobno się zmieniła. Barcelona rzekomo analizowała stan zdrowia i formę Lewandowskiego po tym, jak ten miał wyrazić zainteresowanie przenosinami do Hiszpanii. "Jego jakość była dobrze znana, ale jego wiek wzbudził kilka pytań, które natychmiast zostały wyjaśnione. W Barcelonie uważają go za piłkarza, któremu zostały jeszcze co najmniej trzy lata na najwyższym poziomie. Jest sportowcem, który dba o szczegóły, jedzenie i który ze szczególną uwagą pracuje nad aspektem fizycznym, aby jego wiek nie był przeszkodą w ewentualnym przyjeździe na Camp Nou" – czytamy.

"Mundo Deportivo" dodaje, że jeszcze nic nie jest przesądzone. Barcelona pozostaje zainteresowana Lewandowskim, ale klub rozpatruje jeszcze inne opcje, m.in. właśnie Erlinga Haalanda. Jak twierdzą hiszpańscy dziennikarze, Norweg "warunkuje resztę okna transferowego Barcelony".