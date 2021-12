Szef BVB ujawnił nazwę klubu, który chce Haalanda. "Wiem na pewno"

Przyszłość Erlinga Haalanda jest tematem wielu spekulacji. Norweski napastnik był łączony z największymi europejskimi klubami, jednak do tej pory żadnemu z nich nie udało się dopiąć transferu. Ciekawą kwestią jest fakt, że po zakończeniu tego sezonu potencjalny nowy pracodawca będzie mógł na niego wyłożyć 75-90 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie? Skaut Borussii: Jest kilka nazwisk

Tak Robert Lewandowski podsumował 2021 rok

Watzke o zainteresowaniu Haalandem

Borussia Dortmund jest zdeterminowana, aby zrobić wszystko w celu zatrzymania Erlinga Haalanda na Signal Iduna Park. Władze BVB zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak duże wzbudza on zainteresowanie, przez co jakiekolwiek zapewnienia co do jego przyszłości wcale nie muszą mieć potwierdzenia w rzeczywistości.

Prezes klubu z Dortmundu Hans-Joachim Watzke wskazał, który klub najbardziej zabiega o sprowadzenie 21-latka. - Real Madryt jest nim bardzo zainteresowany. Mógłbym wymienić z 25 innych klubów, ale to wiem na pewno - powiedział.

Klub chciałby zatrzymać Haalanda

Watzke zdradził, że ostatnio doszło do ważnych spotkań w sprawie przyszłości Haalanda. - Haaland może odejść, a może zostać. Kilka dni temu odbyłem bardzo dobrą rozmowę z Mino Raiolą. Na pewne w ciągu kilku tygodni umówimy się na spotkanie. Kładziemy nacisk na rozwój Erlinga. Musi sam zastanowić się, czy kolejny rok w Borussii nie byłby dla niego najlepszy - dodał.

Szef Borussii odniósł się również do Roberta Lewandowskiego, porównując jego niegdysiejszą sytuację z obecną Haalanda. - Lewandowskiego musieliśmy trochę zmusić do tego, by został z nami na czwarty rok. Ale ostatecznie to zaakceptował i stał się najlepszym strzelcem. Byłem dumny z jego rozwoju. Chciałbym też dumny z tego, że Haaland może wygrać Ligę Mistrzów z Realem - zakończył Watzke.

Lothar Matthaus nie ma już żadnych wątpliwości: To koniec

W obecnym sezonie Erling Haaland opuścił sześć spotkań w Bundeslidze z powodu kontuzji. Nie przeszkodziło mu to jednak w strzeleniu 13 goli w 11 spotkaniach, dzięki czemu znajduje się w czołówce klasyfikacji strzelców.