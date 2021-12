Lothar Matthaus nie ma już żadnych wątpliwości: To koniec

Przez dość długi czas jesiennej rundy Bundesligi ekipa Borussii Dortmund dotrzymywała kroku zespołowi ze stolicy Bawarii. Ostatnio jednak forma drużyny z Signal Iduna Park nie jest najlepsza - w czterech ostatnich kolejkach zdobyła zaledwie cztery punkty, podczas gdy Bayern Monachium w tym czasie zdobył ich dziewięć.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Świetna wiadomość dla Lewandowskiego i Bayernu. Mecz Borussii jak prezent na święta

Matthaus nie wierzy w oddanie tytułu przez Bayern

Seria czterech meczów z zaledwie jednym zwycięstwem sprawiła, że po 17 rozegranych spotkaniach Borussia traci do Bayernu aż dziewięć punktów. Lothar Matthaus uważa, że dystans dzielący obie ekipy w tabeli jest już nie do przeskoczenia. - To koniec. Przykro mi, jeśli wielu osobom odbieram nadzieję, ale nie trzeba patrzeć w szklaną kulę. Bayern już tego nie wypuści. Można mu gratulować mistrzostwa Niemiec - skomentował.

Ścisk w czołówce Bundesligi

O ile strata Borussii do Bawarczyków jest spora, to kolejne drużyny w tabeli Bundesligi mają jeszcze większy dystans do lidera. Trzecie miejsce obecnie zajmuje Bayer Leverkusen, który uzbierał 28 punktów, ale ma jedno zaległe spotkanie. Nawet w przypadku wygranej nad Freiburgiem jego strata do Bayernu wciąż będzie bardzo duża.

Lewandowski skomentował bramkę przeciwko Wolfsburgowi. "Trening się przydał"

W czubie tabeli Bundesligi panuje spory ścisk. Wystarczy powiedzieć, że strata siódmego obecnie Freiburga do Bayeru Leverkusen wynosi zaledwie dwa punkty. W niedzielę zostaną rozegrane ostatnie mecze 17. kolejki, które zakończą zmagania w Bundeslidze w 2021 roku.