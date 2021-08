Bayern Monachium chce osłabić ligowego rywala. Spore pieniądze za piłkarza

Bayern Monachium dokonał zaledwie jednego transferu gotówkowego w trakcie trwającego okna. Mowa o Dayocie Upamecano, który za 42,5 miliona euro zamienił RB Lipsk na zespół mistrza Niemiec. W ostatnich dniach szczególnie gorący jest temat przenosin Marcela Sabitzera do Bayernu, natomiast klub jeszcze pracuje nad transferem na pozycję skrzydłowego oraz wahadłowego.

Media: Bayern Monachium porozumiał się z Jonasem Hofmannem. Trwają negocjacje z Borussią Moenchengladbach

Christian Falk zdradził w podcaście Bayern-Insider, że Bayern Monachium doszedł do porozumienia z Jonasem Hofmannem ws. indywidualnego kontraktu. 29-latek może występować na prawej obronie i na prawym skrzydle, co czyni go zawodnikiem szczególnie wszechstronnym. Hofmann jest osobistym życzeniem trenera Juliana Nagelsmanna, który widzi go na pozycji skrzydłowego i wahadłowego.

Problemem może jednak okazać się kwota odstępnego, której żąda Borussia Moenchengladbach. Źrebaki liczą na ofertę w wysokości 20 milionów euro. Obecnie trwają negocjacje między klubami, jednak w przypadku fiaska Bayern zamierza wrócić po Niemca po zakończeniu sezonu. Mistrzowie kraju mogą pozwolić sobie na sprowadzenie nowego piłkarza bez konieczności sprzedaży. W ostatnich dniach głównym kandydatem do odejścia z Monachium był Corentin Tolisso.

Jonas Hofmann występuje w Borussii Moenchengladbach od stycznia 2016 roku. Skrzydłowy zagrał w 156 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 22 bramki oraz zanotował 33 asysty. Jego umowa z Borussią jest ważna do końca czerwca 2023 roku.