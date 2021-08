Pep Guardiola może zająć jego miejsce. Trener wskazał go jako następcę

- Podoba mi się ten pomysł, to byłoby idealne połączenie. Hiszpania nie mogłaby mieć lepszego selekcjonera. Chciałbym zobaczyć, jak będzie się spisywała drużyna pod wodzą Pepa Guardioli - przyznał na czwartkowej konferencji prasowej Luis Enrique. Okazuje się również, że sam trener Manchesteru City zastanawia się nad pracą z drużyną narodową. Jaką? Jeszcze nie powiedział, ale zanim do tego dojdzie, będzie trzeba jeszcze poczekać.

Pep Guardiola zostanie selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii? Zapowiedział chęć pracy, ale co z Enrique?

Pep Guardiola jest trenerem Manchesteru City już od 5 lat. Hiszpan objął stanowisko 1 lipca 2016 roku od razu po zakończeniu swojej przygody z Bayernem Monachium. W zeszłym sezonie szkoleniowiec podpisał nowy kontrakt, który sprawił, że został najlepiej opłacanym trenerem na świecie.

Umowa ta kończy się w 2023 roku. Hiszpan przyznał natomiast, że będzie chciał sobie później zrobić chwilę przerwy, aby "podsumować pewne sprawy i poszukać inspiracji". Gdy wróci, zdradził, gdzie chciałby pracować. - Kolejnym krokiem będzie praca z jedną z drużyn narodowych. Chciałbym sprawdzić się na Euro, w Copa America czy podczas mundialu - zapowiedział 50-latek. Zapewnił jednak, że na pewno nie będzie to reprezentacja Brazylii, ponieważ tam "selekcjonerem zawsze będzie Brazylijczyk".

Nie zgra się to idealnie w czasie z końcem obecnego kontraktu Luisa Enrique, ponieważ jego umowa z RFEF wygasa z końcem grudnia 2022 roku. Niewykluczone jednak, że związek zdecyduje się na przedłużenie współpracy, a wtedy Enrique mógłby przekazać kadrę Guardioli. Luis Enrique nie zdobył z reprezentacją Hiszpanii jeszcze ani jednego trofeum, a najbliższą do tego okazją będzie Liga Narodów UEFA, a później mistrzostwa świata 2022. Jego kadra zakwalifikowała się za to na Euro 2020, gdzie dotarła do półfinału. Lepsi okazali się jednak aktualni mistrzowie - reprezentacja Włoch. Hiszpanie dotarli także do półfinału Ligi Narodów UEFA, a tam znowu będą na piłkarzy Enrique czekać Włosi.