Arkadiusz Milik ma być jednym z liderów Olympique Marsylii w trwającym sezonie. Na ten moment Polak wciąż nie jest gotowy do gry, gdyż dochodzi do siebie po kontuzji kolana, której doznał w ostatnim meczu ligowym poprzedniego sezonu. Początkowo uraz wydawał się być niegroźny, ale ostatecznie Milik nie pojechał na Euro 2020 i dopiero niedawno pojawił się w ośrodku szkoleniowym OM.

Kiedy Arkadiusz Milik wróci na boisko? Francuskie media podały konkretną datę

"L'Equipe" przedstawił dokładną datę powrotu zawodnika na boisko. Arkadiusz Milik i pracownicy OM liczą na jego powrót w pierwszej połowie września. 27-latek jest zdeterminowany, aby jak najszybciej wrócić na boisko. Według doniesień dziennika zawodnik ciężko pracował i zapewnił sobie usługi pełnoetatowego fizjoterapeuty, aby wrócić do pełnie sprawności.

Doniesienie te są nadwyraz optymistyczne, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę ostatnią wypowiedź szkoleniowca klubu Jorge Sampaolego. - Rehabilitacja trwa dłużej niż zakładaliśmy. Prognozy są takie, że Milik wróci do gry za około półtora miesiąca - powiedział Argentyńczyk na konferencji prasowej przed meczem z Montpellier.

Pewne wydaje się być na razie to, że Milik nie zagra w trzech sierpniowych meczach z Girondins de Bordeaux, OGC Nice oraz AS Saint-Ettienne. Później nastąpi przerwa na reprezentację, a po niej OM zagra 12 września z AS Monaco.

Arkadiusz Milik trafił do Olympique Marsylia w styczniu po półrocznej przerwie w grze spowodowanej konfliktem z władzami Napoli. Zimą pozwolono mu udać się na wypożyczenie, a ostatecznie francuski klub wykupił go z Neapolu. Od samego początku swojej przygody we Francji Polak prezentuje się bardzo dobrze. Rozegrał w sumie 15 spotkań w Ligue 1, w których zdobył dziewięć bramek i zaliczył jedną asystę.