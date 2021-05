"Bild" o transferze Roberta Lewandowskiego. Dwa kierunki możliwe, ale nie PSG

Choć władze Bayernu Monachium deklarują, że Robert Lewandowski pozostanie w Bayernie Monachium, to w mediach regularnie pojawiają się pogłoski o tym, że Polak opuści Bawarię. W sobotę na okładce "L'Equipe" mogliśmy przeczytać o zainteresowaniu ze strony Paris-Saint Germain, które może stracić Kylian Mbappe na rzecz Realu Madryt. Pogłoski o przejściu Polaka szybko zostały zdementowane przez niemieckie media.

Robert Lewandowski w PSG? Niemieckie media dementują. "Nigdy nie był zainteresowany grą we Francji"

"Bild" twierdzi, że gra transfer do PSG to abstrakcyjny scenariusz, gdyż Francja nie jest dla niego atrakcyjnym kierunkiem. "Z naszych informacji wynika, że dla Lewandowskiego w tej chwili nie ma mowy o PSG. Kiedyś jego wymarzonym celem był Real Madryt. Nawet dzisiaj przejście do La Liga lub Premier League byłoby dla niego możliwe - ale nie do Francji" – czytamy w dzienniku.

Przyszłość Lewandowskiego wciąż nie jest pewna. Według "Bilda" ostateczna decyzja zapadnie po zakończeniu sezonu, kiedy to dojdzie do spotkania władz Bayernu z Pinim Zahavim, które reprezentuje Polaka.

PSG to kolejny klub, który dołączył do listy zespołów, z którymi łączony jest Polak. W ostatnich dniach najczęściej pojawiały się plotki, według których Lewandowski miałby trafić do któregoś z angielskich klubów, w tym Chelsea oraz Manchesterze City. Kontrastuje to jednak ze słowami Rummenigge, który zadeklarował, że Lewandowski zostanie w Bayernie. – Kto sprzedaje zawodnika, który zdobywa 60 bramek w ciągu roku? [...] Robert cały czas ma ważną dwuletnią umowę i jej wypełnienie nie podlega dyskusji – powiedział w rozmowie z dziennikiem "Bild".

