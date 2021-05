Robert Lewandowski pędzi po kolejną nagrodę! Messi i Ronaldo mogą o niej tylko pomarzyć

Oficjalny portal Bundesligi wybrał Roberta Lewandowskiego najlepszym zawodnikiem weekendu w rozgrywkach. Wszystko to za sprawą trzech bramek, jakie Polak zdobył w sobotnim meczu z Borussią Moenchengladbach. RL9 jest już o krok od wyrównania i pobicia rekordu Gerda Muellera. Legendarny napastnik Bayernu Monachium w sezonie 1971/72 zdobył 40 bramek w jednych rozgrywkach. Lewandowski ma teraz na koncie 39 goli, a przed mistrzami Niemiec jeszcze dwa mecze z Freiburgiem oraz Augsburgiem. I choć Bundesliga ma tylko 34 kolejki, a nie 38, jak reszta czołowych lig, to Lewandowskiego i tak prawdopodobnie nikt już nie prześcignie w klasyfikacji Złotego Buta. Wiceliderem jest Leo Messi, który traci do Polaka aż 11 bramek.

Na podium jest także Cristiano Ronaldo, autor 27 trafień. Przypomnijmy: rok temu Lewandowski został wyprzedzony przez Ciro Immobile z Lazio.

Kolejno: liczba goli i punktów

1. Robert Lewandowski - 39 goli i 78 punktów

2. Lionel Messi - 28 goli 56 pkt

3. Cristiano Ronaldo - 27 goli 54 pkt

4. Erling Haaland - 25 goli 50 pkt

-. Andre Silva - 25 goli 50 pkt

-. Kyllian Mbappe - 25 goli 50 pkt

Jak są liczone punkty?

Gole są mnożone przez współczynnik trudności rozgrywek. Najwyższy, bo dwa punkty za gole, ma pięć czołowych lig (hiszpańska, angielska, niemiecka, francuska i włoska).

Licznik rekordu Lewandowskiego

Sport.pl stworzyło z tej okazji nowy dział - „Licznik rekordu”. To miejsce, w którym znajdują się najnowsze informacje o strzeleckich wyczynach Roberta Lewandowskiego oraz licznik odmierzający jego kroki w pogoni za rekordem Muellera. W specjalnym dziale Sport.pl znajdą się nie tylko newsy o meczach Bayernu, bramkach Lewandowskiego i akcjach jego kolegów z drużyny.

Sport.pl pogoń za rekordem Roberta Lewandowskiego pokazuje też na nośniku multimedialnym w centrum Warszawy na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej nad Cepelią, a także w stołecznych autobusach ZTM. Tysiące ludzi, którzy dzień w dzień pojawiają się w centrum Warszawy, mogą śledzić, jak idzie kapitanowi reprezentacji Polski. Trzymamy kciuki!

