Jadon Sancho trafi do Premier League? Dwaj giganci zainteresowani

Jadon Sacho jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. O zainteresowaniu skrzydłowym Borussii Dortmund mówi się w mediach już od dłuższego czasu. Anglik jest w tym sezonie w niesamowitej formie i w duecie z Erlingiem Haalandem stanowią o sile drużyny Edina Terzicia. 21-latek rozegrał w tym sezonie 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 14 bramek i zaliczył 18 asyst. Te statystyki mogłyby być lepsze gdyby nie kontuzja, przez którą pauzował ponad miesiąc.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Borussia Mönchengladbach 6:0. Trzeci gol Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Hansi Flick o krok od nowej pracy! Oliver Kahn ucina spekulacje

Sancho komentuje swoją przyszłość. "Kocham ten klub"

Borussia Dortmund wygrała w sobotę 3:2 z RB Lipsk w meczu na szczycie Bundesligi. Dzięki temu drużyna Edina Terzicia awansowała na 4. miejsce w tabeli, które daje awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Gwiazdą tego spotkania był skrzydłowy Borussii, Jadon Sancho, który zdobył dwie bramki.

Po zakończeniu meczu Anglik został zapytany o kwestię swojej przyszłości, na której temat spekulują media w całej Europie. - Czy opuszczę mój klub? Niestety nie znam swojej przyszłości. Na chwilę obecną jestem szczęśliwy w Dortmundzie. Kocham ten klub, tutejszych kibiców oraz moich kolegów z szatni. To oni umożliwili mi seniorski debiut - powiedział Sancho w rozmowie z "ESPN".

Jadon Sancho wzbudza zainteresowanie czołowych klubów w Europie już od poprzedniego sezonu. W ostatnim czasie głośno było na temat możliwego transferu 21-latka do Paris Saint-Germain, gdzie miałby zastąpić Kyliana Mbappe gdyby ten zdecydował się odejść do innego klubu. Teraz jednak angielski "Daily Mail" donosi, że głównymi faworytami do zatrudnienia skrzydłowego są dwa angielskie kluby - Liverpool i Manchester United. Włodarze klubu z Old Trafford byli już blisko zatrudnienia Anglika w letnim okienku transferowym jednak sama transakcja nie doszła do skutku ze względu na wysokie wymagania Borussii Dortmund. Wtedy niemiecki klub oczekiwał za swojego zawodnika aż 110 milionów funtów, ale teraz ma z nim samym "dżentelmeńską" umowę, która pozwoli mu odejść za 80 milionów.

Rekord to formalność?! Lewandowski tylko jednej drużynie strzela częściej. Fenomen