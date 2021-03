Bayern Monachium podjął decyzję ws. Douglasa Costy. Brazylijczyk wróci do Juventusu

Wędrówka Douglasa Costy między Bayernem Monachium, a Juventusem trwa od blisko trzech lat. Brazylijczyk początkowo trafił do niemieckiego klubu z Szachtaru Donieck w 2015 roku, by w 2017 roku zostać wypożyczonym do klubu Serie A. Wtedy władze włoskiego klubu podjęły decyzję o jego wykupieniu za 40 mln euro. Ale w 2020 roku wypożyczyły go na rok do Bayernu. Niemcy zastanawiali się, czy Bayern wykupi Brazylijczyka, ale jak donosi Fabrizio Romano - włoski dziennikarz znany z rzetelnych informacji transferowych - tak się jednak nie stanie.

Bayern Monachium nie zatrzymuje Douglasa Costy. Co będzie z Brazylijczykiem po powrocie do Juventusu?

Bayern Monachium pracuje nad przedłużeniem kontraktu Leona Goretzki i zdecydował, że Douglas Costa nie zostanie wykupiony w ramach transferu definitywnego. Brazylijski skrzydłowy wróci do Juventusu

- napisał na Twitterze Romano.

Nie wiadomo jeszcze, gdzie 30-letni Brazylijczyk będzie kontynuował karierę. Romano zaznaczył, że plotki o negocjacjach z brazylijskim Gremio Porto Alegro nie są prawdziwe i żadne rozmowy jeszcze się nie rozpoczęły.

W bieżącym sezonie Douglas Costa rozegrał zaledwie 11 meczów w Bundeslidze, sześć w Lidze Mistrzów, dwa w Pucharze Niemiec i jeden w Klubowych Mistrzostwach Świata. Strzelił jednego gola i zanotował trzy asysty, a rywalizację o miejsce w składzie przegrywa z takimi piłkarzami jak Kingsley Coman, Serge Gnabry czy Leroy Sane.

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie Douglas Costa - w połowie lutego doznał kontuzji śródstopia - wróci do gry. Po zakończeniu sezonu 2020/21 wróci do Juventusu, z którym jest związany kontraktem do końca czerwca 2022 roku.