Robert Lewandowski przebija Gerda Muellera. Ekspresowe tempo!

Bayern Monachium był bliski sensacyjnej porażki w poniedziałkowym spotkaniu z Arminią Bielefeld. Beniaminek do przerwy prowadził 2:0, a potem prowadził 3:1. Ostatecznie Bayern zdołał zremisować 3:3 - pierwszą bramkę dla mistrza Niemiec zdobył Robert Lewandowski, a pozostałe gole strzelali Corentin Tolisso i Alphonso Davies.

Zobacz wideo Niemieckie media oceniły tę bramkę Lewandowskiego jako "gol marzenie" [ELEVEN SPORTS]

Kolejny rekord Lewandowskiego. Nawet Gerd Mueller tego nie dokonał

Za nami 21 kolejek w tym sezonie Bundesligi. Robert Lewandowski zagrał w 20 spotkaniach ligowych i ma na swoim koncie 25 trafień. Dzięki temu kapitan reprezentacji Polski pobił kolejny rekord. Jak dotąd w historii Bundesligi nie było piłkarza, który po 21 kolejkach miał 25 goli. Z kolei w historii ligi niemieckiej w aż 32 sezonach Lewandowski już zapewniłby sobie koronę króla strzelców.

Tak dobrego wyniku po 21. kolejkach Bundesligi nie miał nawet Gerd Mueller. Legenda niemieckiej piłki w historycznym sezonie 1970/1971 na tym etapie rozgrywek miała 23 bramki. Finalnie wtedy Mueller zdobył 40 goli i ustanowił legendarny rekord, który do dziś nie został pobity - ale największe szanse, by to zrobić, ma właśnie Lewandowski.