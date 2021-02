Iga Świątek podpisała kontrakt ze światowym gigantem. Pierwsza Polka w historii!

Po raz pierwszy o możliwości podpisania kontraktu ze światową marką przez Igę Świątek mogliśmy się dowiedzieć pod koniec grudnia zeszłego roku, gdy informował o tym komentator i dziennikarz Eurosportu, Marek Furjan. Po dwóch miesiącach Iga Świątek oficjalnie poinformowała o podpisaniu kontraktu z marką Rolex.

Iga Świątek ambasadorką Rolexa. Dołącza do wybitnego grona

Polska tenisistka, według doniesień medialnych, podpisała kontrakt pod koniec zeszłego roku, ale pochwaliła się nią dopiero teraz i to w oryginalny sposób za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych. - Jestem podekscytowana, mogąc ogłosić, że zostałam częścią rodziny Rolexa. To dla mnie ważny moment, bo uświadamiam sobie, jak długą drogę pokonałam. Od bycia dzieciakiem oglądającym w telewizji, jak Roger podnosi trofea mając swój zegarek na nadgarstku do posiadania własnego - zegarka, nie trofeum (jeszcze?) – napisała Świątek, która podpisała kontrakt z Rolexem (jako pierwsza Polka w historii) do 2024 roku.

Marka Rolex od dawna wspiera najbardziej prestiżowe turnieje w świecie tenisa, m.in. Wimbledon, Australian Open, French Open czy US Open. Szwajcarskie przedsiębiorstwo wspiera także najlepszych tenisistów. Zegarki tejże firmy są promowane już przez Biankę Andreescu, Andżelikę Kerber, Stefanosa Tsitsipasa, Dominica Thiem, Karolinę Woźniacką, Juana Martina del Potro czy Rogera Federera. Iga Świątek tym samym dołącza do wybitnego grona ambasadorów Rolexa.

Rolex to nie wszystko. Iga Świątek jest rozchwytywana przez potencjalnych sponsorów

Wartość polskiej sportsmenki od dłuższego czasu regularnie rośnie. Pod koniec stycznia tego roku Iga Świątek poinformowała swoich fanów o rozpoczęciu współpracy z grupą PZU – kontrakt został podpisany na trzy lata. Polka jest także związana kontraktami z Lexusem, Red Bullem, Asicsem i Tecnifibre.

W przypadku kontraktu Igi Świątek z PZU obie strony nie poinformowały o licznych szczegółach współpracy, co za błąd na łamach Sport.pl uznał Tomasz Redwan, ekspert z agencji marketingu sportowego REDSport. Z kolei Adam Pawlukiewicz z Pentagon Research uznał ten ruch za dobry i widział w nim sporo plusów.